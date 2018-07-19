Suudi Arabistan 47 video oyunu yasakladı...
Suudi Arabistan, yaşanan iki intihar sonrası 47 popüler oyunu yasakladı.
Birkaç gün önce Birleşik Krallık'taki ebeveynlerin %86'sının oyunlar için yaş sınırlarına dikkat etmediklerini öğrenmiştik. Bu ve benzeri problemlerin çözülmesi gerekirken, video oyunları içeren bir başka problem de Suudi Arabistan'dan geldi.
Suudi Arabistan, söylenenlere göre Blue Whale Challenge dolayısıyla intihar eden iki çocuk sebebiyle 47 popüler oyunu yasaklama kararı aldı.
Blue Whale Challange, oyunculara giderek zorlaşan ve çoğunluğu kendine zarar vermeyi içeren bir "oyun" olarak tanımlanıyor. Bu "oyunun" en son meydan okuması da oyuncuların intihar etmesini gerektiriyor. Her ne kadar bu viral olay henüz Batı'ya yayılmamış olsa da, söylenilene göre Bangladeş, Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerde hızlı bir şekilde yayıldı. Yine söylenilene göre Suudi Arabistan'da 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğun intihar etmesinin sebebi de bu "oyun" idi.
Bunun sonucu olarak Suudi Arabistan otoriteleri aralarında Grand Theft Auto V, The Witcher 3, Hitman: Absolution, God of War, Wolfenstein II ve çeşitli Resident Evil serisi oyunlarının da bulunduğu 47 oyunu yasaklamaya karar verdiler. Bu oyunlar tam listesi aşağıda görülebilir:
- Agents of Mayhem
- Assassins Creed 2
- Attack on titan 2
- Bayonetta 2
- Clash of the Titans
- Dante's Inferno
- Dead Rising 3 Apocalypse Edition
- Deadpool
- Deception IV : The Nightmare Princess
- Deus Ex Mankind Divided
- Devil's Third
- DmC - Definitive edition
- Dragon Age: Inquisition
- Dragon's Dogma: Dark Arisen
- Draw to Death
- Dissidia Final Fantasy NT
- Fist of the North Star: Ken's Rage 2
- God of War 1
- God of War 2
- God of War 3
- Grand Theft Auto V
- Heavy Rain
- Hitman: Absolution (2012)
- Life is Strange
- Mafia 2
- Mafia 3
- Metro Redux
- Okami
- One Piece Burning Blood
- Past Cure
- Prison Architect
- Resident Evil 5
- Resident Evil 6
- Saints Row IV
- Splatterhouse
- Street Fighter V
- Street Fighter 30th Anniversary
- The Order 1886
- The Saboteur
- The Witcher 3
- The Nonary Game
- Thief
- Vampyr
- Watch Dogs
- Wolfenstein 2
- Wolfenstein: The New Order
- YO-KAI WATCH
Her ne kadar otoriteler henüz bu 47 oyunun intiharlara olan bağını açıklamış olmasa da, bu oyunların büyük çoğunluğunun şiddet öğeleri içerdiğini belirtmekte fayda var. Bununla beraber bu kadar fazla oyunun herhangi bir kamusal gösterge olmadan direkt olarak yasaklanması için içerdikleri şiddetin (özellikle çoğunun pek çok yıldır satışta olduğu düşünülürse) garip bir sebep olduğu söylenebilir...
Levent Öztürk
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