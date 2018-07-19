Suudi Arabistan 47 video oyunu yasakladı...

Suudi Arabistan, yaşanan iki intihar sonrası 47 popüler oyunu yasakladı.

Suudi Arabistan'dan 47 oyuna yasak...

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