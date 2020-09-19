Suudi Arabistan'da keşfedilen 120 bin yıllık ayak izleri kime ait?

Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'nde insan ayak izleri keşfedildi. 120 bin yılllık olduğu düşünülen 7 ayak izi, fil, deve ve su aygırı fosilleriyle birlikte Suudi Arabistan'daki Nefud Çölü'nde bulundu...