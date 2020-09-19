Suudi Arabistan'da keşfedilen 120 bin yıllık ayak izleri kime ait?

Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'nde insan ayak izleri keşfedildi. 120 bin yılllık olduğu düşünülen 7 ayak izi, fil, deve ve su aygırı fosilleriyle birlikte Suudi Arabistan'daki Nefud Çölü'nde bulundu...

Suudi Arabistan'da keşfedilen 120 bin yıllık ayak izleri şaşırttı

Almanya, Avustralya, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma Arapları şaşırttı. Suudi Arabistan Turizm Kültürel Miras Bakanlığı Komisyonu, ülkenin kuzeybatısında bulunan Tebük bölgesinde 120 bin yıl öncesine ait ayak izleri bulduklarını açıkladı.

İNSAN, DEVE, FİL VE VAHŞİ HAYVANLARA AİT AYAK İZLERİ

Nefud Çölü'nde ortaya çıkarılan bulgular, sadece bölgenin bir zamanlar çok daha verimli bir araziye sahip olduğuna işaret etmekle kalmadı, aynı zamanda bilim insanlarının tarih öncesi insanların Afrika'dan Avrasya'ya doğru göçü ile ilgili teorisini de değiştirmesine neden olabilecek sonuçlar ortaya koydu.

Keşifle ilgili Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan komisyon başkanı Casir el Herbeş, Suudi arkeologların bölgede bulunan eski ve kurumuş bir gölün çevresinde insan, deve, fil ve vahşi hayvanlara ait ayak izlerini bulduğu söyledi.

İNSANLAR GÖÇ EDERKEN KIYILARI DEĞİL, NEHİR VE GÖLLERİ TAKİP ETMİŞ OLABİLİR

Ayak izi keşfinin arkasındaki araştırmacılar, insanların yaygın kabul edilenin aksine deniz ve okyanusları takip etmek yerine, iç rotaları izlediklerini ve gölleri ve nehirleri takip ederek göç ermiş olabileceğini açıkladı.

Bununla birlikte, keşif alanında 7 ayak izinin yanı sıra, 44 fil, 107 deve ayak izi ve 233 fosil fosil de ortaya çıkarıldı.

ZENGİN PETROL YATAKLARININ NEDENİ

Ayrıca bu durum Ortadoğu ülkelerinin zengin petrol varlığına da açıklıyor. Bilim insanları, bir zamanlar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip denizlere ev sahipleri yapan bölgenin, zaman içinde kuraklaşarak çöle dönüştüğünü ve deniz canlıların fosilleşerek bugünki petrol yataklarını oluşturduğunu düşünüyor.

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