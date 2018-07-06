SUV'lar, kazalarda ölüm oranını arttırıyor...

Açıklanan raporlara göre SUV'lar, normal arabalardan çok daha ölümcül bir yapıya sahipler...

SUV'ler yaya ölümlerini arttırıyor...

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