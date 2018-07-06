SUV'lar, kazalarda ölüm oranını arttırıyor...
Açıklanan raporlara göre SUV'lar, normal arabalardan çok daha ölümcül bir yapıya sahipler...
Normal arabalar ile SUV'ların farklı olduğunu anlamak için çok fazla bir şeye gerek yok. Ancak insanlar daha yüksek sürüş konumu ve daha ağır görüntülerini sevseler de, görünene göre bu araçları satın alarak yaya ölümlerine katkıda bulunuyor olabilirler.
Detroit Free Press ve USA Today'in yeni bir raporuna göre Amerika piyasasında SUV'lerin yükselişi, yaya ölümlerinde artışa sebep olmuş olabilir.
Oldukça detaylı bir araştırma olan bu rapora göre yay ölümlerindeki artış ile doğru orantılı bir şekilde SUV'ler sabit bir etken olarak görülüyorlar. Bunun sebepleri arasında ise araçların tasarımı yer alıyor. SUV'lerin daha yüksek, daha düz burunları eşdeğer bir sedana göre insanlarla daha yüksek bir noktada temas ediyor ve araçların daha yüksek olan ağırlıkları, daha fazla momentum anlamına geliyor. Bu da bir sedan ile aynı hızda giden bir SUV'nin insanlara zarar verme ihtimalinin çok daha yüksek olması anlamına geliyor.
Daha kötü olan durum ise hükümetin bundan haberinin var gibi gözükmesi ancak konu hakkında herhangi bir çalışma yapmamış olması. Raporda belirtilene göre 2015 yılında Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik İdaresi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yayalar, "bir SUV veya kamyonet tarafından çarpıldıklarında 2-3 kat daha fazla ölüm riski" taşıyorlar.
Bu konuda yeni bir araç değerlendirme programının başlatılması planlanıyor ancak henüz bu program devreye sokulmuş değil ve gecikmenin sebebi de bilinmiyor. Ancak raporda, Başkan Trump göreve geldiğinden beri UKTGİ'nin sabit bir yöneticisinin bulunmadığı da belirtiliyor.
Neyse ki bu sorunun önlenmesi için araç tasarımcılarının sıfırdan çizime başlamalarından daha uygun yöntemler bulunuyor. Tabi ki bu yöntemlerin en öne çıkanlarının arasında da otomatik fren sistemleri ve yayaların yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçmeleri için ayrılan zamanın artması gibi seçenekler yer alıyor...
Levent Öztürk
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