Suzuki Nisan ayı kampanyasını duyurdu. Suzuki Akıllı Hibrit teknolojisi ile Türkiye pazarına sunulan ve güvenlik-verimlilik konusunda iddialı olan hibrit araç modellerine yönelik kampanyanın detayları belli oldu.
Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, Suzuki'nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift'ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı veriliyor.
Vitara, SX4 S-Cross ve Swift adlı üç hibrit modelden birini tercih edecek olanlar, kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle alım avantajını yakalayacak.
Suzuki Hibrit Ailesi
Suzuki akıllı hibrit ailesi, düşük bakım maliyetleri, yakıt tasarrufu ve 5 yıl batarya garantisi sunuyor. Bu sayede kullanıcılar hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli yolculuk geçirecek.
Suzuki Swift Hibrit'te, içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt'luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.
Bunula birlikte Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, yüzde 17 yakıt tasarrufu sunuyor.
Otomatik Ani Frenleme, Kör Nokta Uyarısı, Şerit Takip Özelliği
Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması'nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler Swift Hibrit ve Vitara Hibrit'in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor.
Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.
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