Suzuki Nisan ayı kampanyasını duyurdu

Suzuki, Akıllı Hibrit teknolojisi ile Türkiye pazarına sunulan Vitara, SX4 S-Cross ve Swift adlı üç hibrit model için Nisan ayına özel kampanyasını duyurdu.

Suzuki Nisan ayı kampanyasını duyurdu

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