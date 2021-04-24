Suzuki'den nisan ayı Swift Hibrit kampanyası!

Suzuki'den nisan ayı kampanyasına ilişkin yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Swift Hibrit alımlarında, avantajlı başlangıç fiyatı ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit'in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL'den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.
Suzuki GLX Premium versiyonunda, çift renkli gövde rengi için fiyat farkı alınmıyor. Suzuki sahipleri, otomobillerini takasa vermeleri kaydıyla, Swift Hibrit alımlarında ilave 5 bin TL tutarında ekstra nakit indirimi imkanı da elde ediyor.
Suzuki Swift Hibrit'ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklama açıklamaya göre benzinli muadillerine göre yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu imkanı sunan Swift Hibrit'te tüm donanım seviyelerinde standart sürüş asistanları bulunuyor.
Öne çıkan sürüş asistanları, çarpışma önleyici fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, direksiyona müdahale eden şeritten ayrılmayı önleme sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi ve uzun far asistanı olarak sıralanıyor.
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