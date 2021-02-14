Suzuki, SUV segmentindeki Vitara için şubat kampanyasını duyurdu

Suzuki Vitara için şubat ayına özel "4×4 Bizden" uygulamasını duyurdu

Suzuki'den SUV segmenti için şubat kampanyası

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre Suzuki Vitara'nın, en yüksek donanım seviyesindeki GLX Premium versiyonunda, 330 bin 800 TL olan 4×2 model fiyatına, ALLGRIP 4×4 sürüş teknolojisine sahip modeli SUV tutkunlarına sunuluyor. Suzuki'nin Vitara modelleri için şubat ayında sunduğu kredi fırsatları kapsamında ise, 120 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,83 faizli kredi seçeneği var.

Suzuki'nin açıklamasına göre  Suzuki Vitara 4×4, ALLGRIP teknolojisi içerisinde otomatik, spor, kar ve kilit olmak üzere 4 farklı sürüş modu, 140 PS'lik Boosterjet turbo motoru, 6 ileri vitesli tam otomatik şanzımanı, gelişmiş arazi performansı ve ileri güvenlik özellikleri sunuyor.

Vitara'da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, eğlenceli sürüş deneyimleri yaşatan 10,1 inçlik multimedya ekranı, hız sabitleme sisteminin entegre edildiği konforlu direksiyon simidi, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleriyle; arka çapraz trafik uyarısı, çift sensörlü fren desteği, şerit takip ihlal ve uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma, adaptif hız sabitleme sistemi, eğim iniş kontrol sistemi, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor.

Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara'da süet koltuklar, LED farlar ve LED stop lamba grubu, anahtarsız çalıştırma sistemi ve panoramik sunroof gibi özellikler bulunuyor.

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