Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'daki şubat kampanyasını duyurdu

Suzuki, Swift Hibrit ve SUV segmentindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalarını açıkladı.

Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası

Suzuki'nin açıklamasına göre Vitara, 120 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciye sunuluyor.

Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segmentindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalarını açıkladı.

Suzuki açıklamasına göre, kampanya kapsamında, yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri ile dikkat çeken Swift Hibrit, 80 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek olarak 199 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

Allgrip 4x4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan Vitara, 120 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.

Açıklamaya göre, Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Türkiye'de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

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