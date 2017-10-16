Swarm Hesabı Silme

Swarm hesabı silmeye çalışmak kullanıcılar için zorlayıcı olabiliyor. Siz de onlardan biriyseniz; Swarm hesabı silme yöntemini birlikte inceleyelim.

Swarm Hesabı Silme

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Yazının başlığı ile sonunda not olrak elediğiniz çelişiyor. Swarm'u Foursquare hasabınızı da silmeden silemiyorsanız Swarm hesabınızı silemiyorsunuz demek.

Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Razer'ın Telefonundan Yeni Sızıntı!
Microsoft, KRACK'le İlgili Onarımını Paylaştı
Samsung, Micro-LED Kullanmak İstiyor!
Samsung, En Çok Parça İşinden Kâr Ediyor!
Eski Naughty Dog Çalışanı Cinsel Tacize Uğramış!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir