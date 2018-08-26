Sway Uygulaması iOS'tan Çekiliyor!
Microsoft Office'in sunum hazırlama uygulaması Sway, artık iOS ile kullanılamayacak!
Microsoft, iOS'ta Sway'i web deneyimine yönelmek üzere kaldırdığını açıkladı. Sunum hizmeti ilk olarak 2014 yılında tanıtılmıştı ve Office serisinde yerini bulmak için bir miktar zorlanmıştı. Modern bir PowerPoint gibi tasarlanan hizmet, kullanıcıların etkileşimli ve farklı ekran boyutları için güzel sunumlar oluşturmasına imkan veriyor.
Ancak şimdi şirket, Sway'i toplamaya ve sağlamlaştırmaya karar verdi. Microsoft tarafından yapılan duyuruda Sway'in bir hizmet olarak kaybolmayacağı ve Windows 10 uygulamasının da varlığını sürdüreceği açık bir şekilde belirtiliyordu. Kaybolan sadece iOS uygulaması.
iOS için Sway, 19 Ekim'den itibaren App Store'dan kaldırılacak. Bu nedenle, yalnızca almanız değil, aynı zamanda güncellemeniz de mümkün olmayacak. 17 Aralık'tan başlayarak da, uygulama kapanacak ve kullanıcılar uygulamayı başlattıktan sonra web için Sway'i kullanmaya yönlendirilecek.
Ve tabi ki, şimdi ve Aralık arasında, uygulamanın kullanıcıları sürekli olarak iOS için Sway'in kapatıldığı bildirimlerini alacaklar. Unutmayın, tüm Sway'leriniz onları bıraktığınız yerde kalacak ve web uygulaması aracılığıyla servise erişmeye devam edebileceksiniz.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın