Switch'e Sadece 11 Ay Yetti

Nintendo'nun yeni konsolu Switch'in bir önceki konsol olan Wii U'yu unutturması için sadece 11 ay geçmesi yetti!

Sadece 11 ay yetti

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