Switch'e Sadece 11 Ay Yetti
Nintendo'nun yeni konsolu Switch'in bir önceki konsol olan Wii U'yu unutturması için sadece 11 ay geçmesi yetti!
Nintendo Switch, satışına başlanılmasının üzerinden bir yıl bile geçmeden, firmanın bir önceki konsolu Wii U'dan fazla satmayı başardı. Etkileyici olan bu başarının anlamı, Wii U'nun beş yıl içerisinde yaptığı toplan satışa Switch'in sadece 11 aylık bir süre içerisinde ulaşması.
Bu başarının ilk nedeni, ilk yıl içerisinde sunulan birinci parti özel oyunlar. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ile beraber sunulan cihaz, ilk iki ay içerisinde mükemmel bir Mario Kart sürümü ve Super Mario Odyssey ile üst seviye bir Super Mario oyunu kazandı.
Ancak bu başarıda donanımın da büyük etkisi var. Cihazın ister bir el konsolu isterseniz de normal bir ev konsolu olarak rahatlıkla kullanılabilmesi ve ikisi-bir-arada kontrol tasarımı, cihazın gördüğü ilgiyi daha da arttırdı.
Bunların yanı sıra üçüncü parti yayımcıların da cihaza daha önceki Nintendo konsollarına göre daha fazla ilgi göstermesi bir başka avantaj oldu. Bu alanda özellikle öne çıkan Indie geliştiriciler, Stardew Valley, Overcooked ve Super Meat Boy gibi isimler konsola desteklerini gösterdiler.
Nintendo Switch'in şu anda eksik olduğu söylenebilecek yönü, online hizmetler. Konsolla beraber duyurulan ücretli hizmet, çeşitli parçaları Nintendo tarafından sunulmuş olsa da halen tam olarak yayımlanmış değil ve bu da konsolun aldığı en büyük eleştiri...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın