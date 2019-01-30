Switch'in yeni güncellemesi hacklendi
Nintendo Switch'in yeni güncellemesi, sadece dört saatte hacklendi!
- Levent Öztürk
Nintendo Switch'in en son donanım yazılımı güncellemesi, konsol için yayımlandıktan sadece dört saat sonra hack'lendi.
Güncellemenin standart sistem bakımının yanı sıra büyük oranda güvenlik özelliklerini geliştirmek için tasarlandığı düşünülürse, Nintendo'nun çalışmasının çok hızlı bir şekilde çözülmüş olması, hacker topluluğunun yeteneğinin muazzam bir örneği.
Ancak bu durumun, hayranların oyunları modlamak, korsan oyunlar oynamak veya (yasal olmayan) emülatör yazılımları geliştirmek için çeşitli araçlar kullanmasından pek hoşlanmayan Nintendo için bir problem olduğu söylenebilir.
Bir konsolu hacklemek kanunlara karşı olmasa da, üreticinin garantisini geçersiz kılıyor ve Nintendo'nun, yeni bir güncellemesi ile Switch konsolunuzun işe yaramaz hale gelmesini daha yüksek bir ihtimal haline getiriyor.
Hackerların Switch güvenlik önlemlerini aşmalarının kolay olmasının sebebi ise donanımda yatıyor. Şu andaki Switch modeli Nintendo'nun sürekli olarak güvenlik problemlerini çözmeye uğraşmasına rağmen, deneyimli hackerlar için çok da problem olmayan Nvidia Tegra çipini kullanıyor.
Nintendo Başkanı Shuntaro, Nintendo Switch 2'nin kısa zaman içerisinde sunulmayacağı konusunda ısrarcı olsa da, konsolun şu andaki açıklıklarını kapatmak için yeni bir donanım modeline ihtiyaç var gibi gözüküyor.
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