T-Mobile, 5G'ye Büyük Yatırım Yapıyor!
T-Mobile, yeni yatırımıyla 5G hakkında ne kadar ciddi olduğunun sinyallerini verdi!
T-Mobile, 5G için hazırlıklarına hız verdi. Dev operatör, Nokia ile 5G ekipmanları için 3.5 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu, 5G teknolojisi üzerinde bugüne kadar görülen en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.
T-Mobile'ın açıklamasına göre dev operatör, 5G altyapısını Nokia'dan aldığı ekipmanları kullanarak 600MHz ve 28GHz'lik frekans aralığında dağıtacak. Bu, hem kırsal alanlarda gerekli geniş kapsama alanını hem de kalabalık şehirlerdeki yüksek sinyal kuvveti ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak gibi görünüyor.
Nokia için ise bu anlaşma dev boyutta. Bu, Nokia için oldukça sevindirici bir haber çünkü Finlandiya kökenli firma, bugünlerde altyapı alanında Ericsson ve Huawei gibi devler ile kapışıyor. T-Mobile ise dünya çapında çoğu operatörün uzun zamandır reklamını yaptığı 5G hakkında artık reklamdan fazlasını yapabilecek bir konumda olmanın avantajına sahip.
5G ağları bugün dünyada yaygın olan 4G LTE ağlarından çok daha yüksek hızlara sahip olmasının yanı sıra, çok daha düşük gecikme oranları sunuyor. Bu ise günümüzde popüler olan çok oyunculu çevrimiçi mobil oyunlar gibi minimum yanıt süresi arayan uygulamaları kullananlar için büyük bir avantaj.
T-Mobile Teknoloji Müdürü Neville Ray, açıklamasına "Artık hepimiz 5G'deyiz. Harcadığımız her bir dolar 5G için. Nokia ile yaptığımız bu anlaşma müşterilerimiz için mobil ve ülke çapında hızlı bir ağ hizmeti sunma kararlılığımızı gösterir nitelikte." cümlelerini ekledi.
Doğan Kürşat Aktaş
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