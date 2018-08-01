T-Mobile, 5G'ye Büyük Yatırım Yapıyor!

T-Mobile, yeni yatırımıyla 5G hakkında ne kadar ciddi olduğunun sinyallerini verdi!

T-Mobile, 5G'ye Büyük Yatırım Yapıyor!

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