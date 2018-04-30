T-Mobile ve Sprint Birleştiğini Açıkladı
İki iletişim teknolojisi devi birleşiyor, John Legere ise CEO konumunu koruyor.
T-Mobile ve Sprint'in birleşmesi uzun süredir bekleniyordu. Geçen yıl birleşme çabaları ile ilgili konuşmaların sona erdiğini açıklamış olsalar da, iki şirket nihayet bir anlaşmaya varmış durumda. Anlaşmaya göre iki şirket tüm stok işlemlerini birleştirecek. 27 Nisan fiyatlarına göre belirlenen rakamlar şöyle: 0.10256 T-Mobile hisseleri, Sprint'in 9.75 hissesine eşit olacak.
Birleşmenin ardından T-Mobile marka ismi korunacak ve ortaya çıkan şirket ABD'de "kablosuz, video ve geniş bant endüstrilerine olumlu etkide bulunacak bir güç" olacak. İki şirketin birleşmesi sayesinde Amerika'da 5G ağı çok daha hızlı kurulabilecek. T-Mobile ve Sprint, 2024'de kadar 15 kat daha hızlı internet hizmeti sunabileceklerini, 4G'den ise 100 kat daha hızlı internet sunacaklarını iddia ediyor.
Yeni T-Mobile daha hesaplı, kaliteli, değerli ve rekabetçi bir hizmet sunacak. Şirket ayrıca Amerika'da daha fazla iş imkanı oluşacağını söylüyor. T-Mobile Başkan ve İcra Kurulu Başkanı John Legere, yeni şirketin CEO'su olamaya devam edecek. Sprint'in şu anki İcra Kurulu Başkanı olan Marcelo Claure, aynı zamanda Sprint'in şu anki başkanı olan SoftBank Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son ile birlikte yeni şirketin yönetim kurulunda görev alacak.
Amerika mobil internet piyasası uzun zamandır AT&T ve Verizon'un elindeydi. T-Mobile bu birleşme ile sayesinde rekabeti hareketlendirecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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