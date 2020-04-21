Tabutla dans eden adamlar aslında kimdi? Gerçek hikayeleri nedir?

Tabutla dans eden adamlar bu sıralar sosyal medyanın gündeminde. Bu akımın adı ise Coffin Dance. Onlarca farklı versiyonu bulunan Coffin Dance videoları pek çok kişi tarafından paylaşılıyor. Peki tabutla dans eden adamlar aslında kimdi? Tabutla dans videolarının gerçek hikayesi nedir?