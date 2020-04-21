Tabutla dans eden adamlar aslında kimdi? Gerçek hikayeleri nedir?

Sosyal medyada her dönem farklı akımlar gündeme geliyor. Son zamanlarda tabut taşıyıp dans eden bir grubun videosunu içeren "Coffin Dance" videoları çok sık paylaşılmaya başladı. Adeta caps gibi başarısızlıkla sonuçlanan işlerin sonuna ekleniyor. Coffin Dance adı verilen ve videolarda görülen ekip ise, bir film sahnesi ya da bir klipten alıntılanmış değil. Sosyal medyayı bu sıra meşgul eden bu dansın gerçek hikayesi merak konusu. Peki tabutla dans eden adamlar aslında kimdir? Tabutla dans videolarının gerçek hikayesi nedir?
TABUTLA DANS EDEN ADAMLAR ASLINDA KİMLER?
Tabutları dans ederek taşıma Gana'da süregelen eski bir gelenek. Bu geleneğin amacı ölüleri neşe içinde uğurlamak.Bu geleneğin görüntüleri ilk olarak yaklaşık 3 yıl önce BBC tarafından belgesel tadında çekilen bir videoda paylaşıldı. Sosyal medyada görüntüleri yayılan video için şu ifadeler yer almıştı:
"Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı da. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu törenlerin gösterişli olması için aileler masraftan da kaçınmıyor. Cenaze törenlerinin son gözdeleri, tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçılar. Şu ana kadar 100'den fazla kadın ve erkek dansçıya da bu sayede yeni kazanç kapısı açıldı"
Afrika ülkelerinde, özellikle de Gana'da görülen bu gelenek, 7 kişilik bir ekip tarafından düzenleniyor. Bu kişilere tabutu dans ederek taşımaları için para ödeniyor. Tabut, dans ve müzik eşliğinde gezdiriliyor. Hayatını kaybedenler neşe içinde uğurlanıyor. Yas tutanların gülümsemesi için böyle bir gelenek yapılıyor.
Dans ekibinin lideri Benjamin Aidoo bir röportajda şunları dile getirmiş; "Cenaze hizmetlerine bir koreografi eklemeye karar verdim, böylece müşteri bize gelirse, onlara sadece şunu soruyoruz: "Ciddi bir dans mı istiyorsun yoksa biraz daha hareketli mi?".
SEVDİKLERİNİ HUZUR İÇİNDE UĞURLAMAK İSTİYORLAR
Tıpkı Afrika'daki pek çok yerde olduğu gibi Gana'da da cenazeler oldukça önem taşıyor. İnsanlar ise sevdiklerini huzur içinde uğurlamak için bu tip geleneklerden faydalanıyor.
Öte yandan 2015 yılında Amerikalı blog yazarı olan "Follow My Braids", grubun kayınvalidesinin cenazesinde sahne aldığını yazdı. "Ganalı cenazelerinin çok abartılı olduğu ve sürecin günlerce uzayabileceği konusunda uyarıldım. Bu uğurlama üç gün sürdü. Ancak 96 yıl boyunca bu dünyayı süsleyen bir anne için buna değdi. Dans eden tabut taşıyıcıları, akıllara durgunluk veren bir deneyimdi. Bu performansa şahsen şahit olduğum için çok mutluyum. Aslında bu gençlerin müthiş yeteneklerinden ve güçlerinden keyif aldım ve bir ritmi asla kaçırmadılar!"
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın