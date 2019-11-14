Take-Two, Yeni Oyunu İle "Geçmişe Dönüş Yapacak"

Grand Theft Auto gibi büyük oyunların yayımcısı Take-Two Interactive, oldukça ilgi çekici yeni projeler üzerinde çalıştığını açıkladı ve bu açıklamanın içerisinde, popüler oyun markalarına geri dönüş de bulunuyor.
Firmanın en son finansal açıklamasında şu sözler dikkat çekiyor: "En büyük markalarımızın devamları ve eski efsanelere dönüşü de içeren, tarihimizdeki en güçlü geliştirme hattına sahibiz." Hangi oyun ya da oyunlara dönüş yapıldığı ise ayrı bir soru.
Take-Two Interactive, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 geliştiricisi Rockstar Games de dahil olmak üzere pek çok geliştiriciye sahip. Her ne kadar bu açıklamanın GTA 6 sözünü vermesi mümkün olsa da, bir süredir söylentileri olan yeni bir BioShock oyununa yönelik ipucu veriyor olması daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor. Kotaku, 2018'in başlarındaki bir haberinde "çok gizli bir stüdyonun" BioShock serisine yeni bir oyun üzerinde çalıştığını bildirmişti.
Kotaku'daki makale içerisinde Mafia 3 geliştiricisi stüdyosu Hangar 13'te yaşananlar anlatılıyordu. Site, hemen yan komşuları olan stüdyonun "Parkside" kod adlı bir sonraki BioShock oyununun erken aşamaları üzerinde çalıştığını söylemekteydi.
BioShock da Take-Two ailesinin bir üyesi ve 2014 yılından beri sessiz dursa da, yayımcının en büyük markalarından biri olarak görülüyor. Bu açıdan da bahsedilen devam oyununun BioShock 3 olması şaşırtıcı olmaz. Tabii ki yayımcının, yine sızmış bir başka oyun olan Mafia 4'ten bahsediyor olması da mümkün.
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