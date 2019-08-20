Takvim ve Posta Uygulamalarının Simgeleri Sızdı
Microsoft'un Windows 0 ve uygulamalarda kullanacağı 2 yeni simge daha ortaya çıktı!
Microsoft'un Windows 10'daki Takvim ve Posta uygulamalarının yeni simgeleri, Microsoft'u yakından takip eden hayran sitesi Aggiornamenti Lumia'da göründü.
Takvim uygulamasının yeni simgesi, mayısta güncellenen Your Phone uygulamasının simgesine oldukça benziyor. İki simgeyi bir araya getirdiğinizde ise Outlook'un yeni simgesine benzer bir simge ortaya çıkıyor.
New mail and calendar icons look good pic.twitter.com/TcKxYvcKnb— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 19, 2019
Simgeleri Twitter hesabında paylaşmakla yetinen Aggiornamenti Lumia, onları henüz web sitesine yüklemedi. Dolayısıyla yeni simgelerin ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Değişiklikler genellikle ilk olarak Insider'lara sunuluyor, ancak simgeler uygulamalara ait olduğundan bir mağaza güncellemesi üzerinden sunulabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın