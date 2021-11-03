Tam 500TB Veri Depolayabilen Yeni Cam Diskler Geliyor!

Verilerin uzun yıllar boyunca sağlıklı korunabilmesi için halen teyp bant (LTO-8) kullanılırken, araştırmacılar, çok yakında onun yerini alabilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. 5D optik depolama olarak da anılan bu yeni yöntem, verilerin cam yüzeyde depolanamasına olanak tanıyor.
Araştırmacılar, silika camda hem hızlı hem enerji açısından yüksek yoğunluklu nanoyapılar üretmek için yeni bir lazer yazma yöntemi geliştirmişler. Bu nanoyapıların Blu-ray diskler dahil optik disk depolama teknolojisinden 10 bin kat daha yoğun olduğunu söylenirken, Southampton Üniversitesi'nden doktora araştırmacısı Yuhao Lei ise yaptığı bir basın açıklamasında, cam yüzeyde 5D veri depolamanın, uzun süreler güvenli depolama ihtiyacı olanların başvurabilecekleri bir yöntem olduğunu söylüyor.
Bulut depolamanın daha çok kısa süreli ya da daha çok geçici veriler için kullanılan bir depolama çözümü olduğunu söyleyen Lei, camda 5D veri depolama fikrinin ise; ulusal arşivler, müzeler, kütüphaneler ve özel kuruluşlar için daha uzun süreli veri depolaması için yararlı olabileceğine inandıklarını da dile getiriyor.
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