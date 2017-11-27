Tamagotchi, 2018'de Telefonunuza Gelecek!
Yirminci yıl dönümünü kutlayan oyun efsanesi, yakında telefonunuza da gelecek!
"Sanal bebek" adıyla tanıdığımız Tamagotchi'ler, yirminci yaşını özel bir sürüm ile kutluyor.
Android ve iOS için yayınlanacak olan My Tamagotchi Forever, pikselli yaratığınızı modern teknoloji dünyasına taşıyor. Renkli "Tamatown" içerisinde geçen oyunda her zaman olduğu gibi Tamagotchi'nizi besliyor, yıkıyor, temizliyor ve zamanı geldiğinde uyutuyorsunuz. Telefonunuz, sevimli yaratığınız her ilgi istediğinde titreşiyor; bu yüzden Tamagotchi'nizi ihmal etmeniz eskisinden çok daha zor.
Dijital hayvanınızın bütün isteklerini özenle karşılamazsanız, karşınızda küskün ve kızgın bir canavar bulabilirsiniz. Oyun içerisinde yer alan mini oyunlar, yiyecek, kostüm, dekorasyon gibi öğelerin kilidini açacak jetonlar kazanmanızı sağlayacak. Bu oyunlarla uğraşmak yerine gerçek para vererek alışveriş yapmanız da mümkün.
Kanada'da hizmete açılan oyun, dünyanın geri kalanına daha sonra sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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