Tamamen Galaxy S21 Ultra ile Çekilen Bu Belgesel, Tek Kelimeyle Büyülüyor!

Samsung, Discovery ile birlikte ve sadece Galaxy S21 Ultra kullanılarak çekilen bu görüntülerde yine harikalar yarattı!

  • Ercan Uğurlu
Bu Belgesel Samsung Galaxy S21 Ultra ile Çekildi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Windows 11 İçin Baştan Aşağı Yenilenen Yeni Not Defteri Ortaya Çıktı!
Apple - Epic Kavgasında Bu Kez Gülen Taraf Apple Oldu!
2 Dev GSM Şirketi Vodafone ve Orange Birleşiyor mu?
Dünya'nın En Büyük Gezici Uzay Sergisi Metropol İstanbul'da
Zoom'a Türkiye'den rakip geldi!

 

 