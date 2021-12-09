Tamamen Galaxy S21 Ultra ile Çekilen Bu Belgesel, Tek Kelimeyle Büyülüyor!

Samsung Galaxy S21 Ultra'yı daha önce incelemiş ve hakkında izlenimlerimizden sizlere bahsetmiştik. Telefonun en yetenekli olduğu alan kamera ve video çekim özellikleri olurken, Samsung bunu taçlandırmak için yeni bir anlaşmaya imza atmış.
Samsung, Discovery film yapımcısı Vikram Singh ve vahşi yaşam fotoğrafçısı Yashas Narayan ile bir belgesel çekimi için anlaşmış. Yırtıcıların konu alındığı tüm belgesel ise elbette Galaxy S21 Ultra ile çekilmiş. Çekilen videoların kısa kesitleri YouTube üzerine yüklenirken, hemen aşağıdan bu videoları izleyebilirsiniz.
Bilindiği gibi Samsung Galaxy S21 Ultra, 8K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabiliyor. 0.8 mikrometre, faz algılamalı otofokus ve optik imaj sabitleyici ana kameraya sahip olan Galaxy S21 Ultra, 108 MP olan bu sensörüyle beraber hem yüksek kalitede fotoğraf hem de aynı değerde video kaydında bulunabiliyor. 3x ve 10x optik zum seçenekleri arasına kilometre taşı niteliğinde 100x Space Zoom gibi bir yakınlaştırma opsiyonuyla da alametifarikasını oluşturan Galaxy S21 Ultra, şu an yaklaşık 19 bin TL fiyatla bulunabiliyor.
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