Tango'lu Phab 2 Pro'ya Android 7.0 Şoku!
Piyasaya sürülmesi üzerinden bir yıl dahi geçmemiş olan bu telefon, be yazık ki Android 7.0 güncellemesini alamayacak!
Geçen yılın Kasım ayında Lenovo, Google'ın Tango arttırılmış gerçeklik platformu ile satışa sunulan ilk ürünü Phab 2 Pro'yu piyasaya sürmüştü. 6.4 inçlik telefon Android 6.0 Marshmallow ile sevk edilmişti ve cihaza yaklaşık 500 dolar ödeyen müşterileri maalesef işletim sisteminin yeni sürümüne geçemeyecek.
Lenovo, destek sayfasına yaptığı güncellemede Phab 2 Pro ve diğer tüm Phab telefonların artık işletim sistemi güncellemeleri almayacağını açıkladı. Bu telefonlardan bazıları Android 5.0 Lollipop'da takılmış durumda.
Çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğimiz Phab 2 Pro, görünüşe bakılırsa Lenovo tarafından da geçmişte bırakılmak isteniyor.
Şirket bir kaç gün önce Android telefonlarında 'Vibe Pure' arayüzünden de kurtulacağını açıklamıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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