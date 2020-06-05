Tanıtılacak Tüm iPhone 12 Modelleri, 5G Desteği İle Gelebilir

Daha önceki iddialar, iPhone 12'lerin 5G desteği konusunda hiç de umut vermiyordu. Ama ortaya çıkan yeni görüntüler, tüm iPhone 12'lerin 5G desteğine sahip olarak geleceğini söylüyor.

iPhone 12'lerin Dördü de 5G Desteğiyle mi Gelecek?

Yeni ortaya çıkan rapor doğru söylüyorsa, bu sene tanışacağımız iPhone'ların tamamının SIM kart yuvasının yeri, 5G antenine yer açmak için değişebilir. Üç boyutlu baskıyla üretilmiş iPhone 12 modelleri, SIM çekmecesinin sol tarafa taşındığını gösteriyor. Bunun nedeninin 5G için kullanılacak antene yer açmak olduğu söyleniyor. Bu tasarımı ilk defa gördüğümüzden iddiaya dikkatle yaklaşmakta fayda var. Modeller, cihazların boyutları hakkında da bilgiler veriyor. Buna göre dört iPhone 12 modeli tanıtılacak ve alt seviye iki cihaz, 5,4 inç ve 6,1 inç ekran boyutlarıyla gelecek. Daha üst seviye Pro ve Pro Max ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç ekranla gelecek.

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SIM yuvasının tüm modellerde taşınmış olması, dört modelin de 5G desteğiyle geleceğinin işareti olabilir. Tasarımın gerçek cihazları ne kadar yansıttığını bilmiyoruz ancak ekrandaki geniş çentiğin ve Lightning yuvasının da yerini koruduğunu gözlemleyebiliyoruz.

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