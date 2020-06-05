Tanıtılacak Tüm iPhone 12 Modelleri, 5G Desteği İle Gelebilir

Daha önceki iddialar, iPhone 12'lerin 5G desteği konusunda hiç de umut vermiyordu. Ama ortaya çıkan yeni görüntüler, tüm iPhone 12'lerin 5G desteğine sahip olarak geleceğini söylüyor.