Tanıtıldı: Honor 10 Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası
Üst düzey özellikleri uygun fiyata sunan yapay zeka destekli telefon Honor 10, resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...
Geçen sene çıkan Honor 9, orta seviye telefonların en dikkat çeken seçenekleri arasındaydı. Yeni tanıtılan Honor 10 ise ilgi çeken teknik özellikleri uygun bir fiyatla sunmayı amaçlıyor.
Honor'un Huawei'nin bir alt markası olduğunu hatırlatalım. Bu yüzden Honor'ların teknik özellikleri, Huawei'nin telefonlarına oldukça benziyor. Bu kez Honor 10'un özelliklerinin, son zamanların müthiş telefonlarından Huawei P20'ye benzediğini görüyoruz.
Honor 10 daha önce Çin'de tanıtılmış ve 27 Nisan'da piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Avrupa için Londra'da tanıtılan telefon, dünya çapında piyasaya sürülüyor. Honor 10'un ilk dikkat çeken özelliği, son zamanların Android'li telefonlarda gördüğümüz çentik. Bununla birlikte çentiğin iPhone X'tekine kıyasla çok daha küçük olduğunu görüyoruz.
Alt kısmında alışılmadık bir çerçeve bölümüne sahip olan telefon, parmak izi sensörünü ekranın hemen altında barındırıyor. 5,84 inç'lik bir ekrana sahip olan Honor 10, Huawei P20 ile aynı boyutta değil.
HiSilicon'un Kirin 970 işlemcisini kullanan telefon 4GB veya 6GB RAM ile ve bu RAM miktarına göre 64GB/128GB depolama alanıyla geliyor. 3.400mAh pil kapasitesine sahip telefon, 3,5mm kulaklık girişine sahip. Çift kamerayla gelen cihazda bir 16 megapiksellik kamera ve bir 24 megapiksellik kamera bulunuyor. Ön yüzde de 24 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir kamera yer alıyor.
Yapay Zeka Destekli Kamera
Honor 10'un arka yüzdeki çift kamera sistemi, aynı zamanda "AI Kamera" olarak da değerlendirilebilir. Kirin 970'in yetenekleri 24MP ve 16MP kameralarla birleşince, ortaya gerçekten yapay zekadan destek alan, yetenekli bir fotoğraf sistemi çıkmış. Honor'un "AI 2.0" teknolojisi dediği bu sistem, yine şirket yetkililerinin söylediğine göre daha iyi selfiler, gelişmiş yüz tanıma ve ortamı tespit edebilme yeteneğine imkan tanıyor. Kamerai neyi çektiğinizi anlayarak, ona uygun bir moda geçiş yapabiliyor.
Telefonda (her iki modelde de) 3.400mAh kapasiteli pil bulunuyor. Honor 10 ayrıca, USB-C desteği ile geliyor.
Honor 10 Fiyatları
Honor 10'un uluslararası sürümleri, siyah, camgöbeği ve mavi renkleriyle gelecek. 64GB'lık modelin satış fiyatı 399 Euro olacakken, 128GB'lık model 449 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacak.
Zeynel A. Öztürk
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