Tarantino'nun Son Filmi Star Trek mi Olacak?
Quentin Tarantino'nun yeni bir Star Trek filmi için kolları sıvadığı iddiası hem heyecan uyandırdı; hem de önemli soruları gündeme getirdi!
- Levent Öztürk
Quentin Tarantino hayranlarının büyük bir kısmı, yönetmenin onuncu filminden sonra film yapımından "emekli olmayı" planladığından haberdardır. Ayrıca, J.J. Abrams ve Bad Robot'a sunduğu, muhtemelen yönetebileceği, Star Trek senaryosu hikayesi de heyecan uyandırıcı. Tarantino'nun etkileyici kariyerini bir Star Trek filmi ile bitirmek istediği konuşuluyor.
CinemaBlend'in, Tarantino'yu dokuzuncu filmi Once Upon a Time Hollywood'u tartışmak için davet ettiği ReelBlend Podcast'ı sırasında sorduğu soru da tam olarak buydu.
Tarantino, yaptığı açıklamada, koyduğu 10 film kuralında bir istisna olabileceğini, Star Trek'in bu 10 film arasında sayılmadığını söyleyebileceğini belirtti. Başka bir deyişle 10 film kararını kendi orijinal çalışmalarından biri ile sonlandırmak istiyor ama Star Trek için de açık kapı bırakıyor. Tabii ki Tarantino, henüz bu filmi çekip çekmeyeceğini bilmediğini belirtmeyi de unutmuyor.
Quentin Tarantino'nun şu ana kadar yönettiği dokuz filmin sekizi, film yapımcısının orijinal çalışmalarıydı. Sadece üçüncü filmi Jackie Brown, Tarantino tarafından bir Elmore Leonard romanından uyarlanmıştı. Tarantino'nun kendi senaryolarını yazmayı seven bir kişi olduğu bilinen bir gerçek.
Bu yüzden de özellikle onuncu ve sonuncu filmi için, var olan Star Trek gibi bir markanın filmini kabul etmesi küçük bir ihtimal gibi görünüyor. Tarantino'nun şu ana kadar çektiği orijinal filmlerin ardından yine orijinal bir film ile, bir kez daha rekorlar kırarak kariyerini sonlandırmak istediğini düşünmek yanlış olmaz.
Tarantino'nun dokuzuncu filmi Once Upon a Time in Hollywood'da, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt üstleniyor. Bu filmin bizlere gösterdiği ise şu: Tarantino'nun emekli olması için henüz çok erken...
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