Tarayıcıda Çalışan 5 Klasik İşletim Sistemi
Web tarayıcınızda kolayca çalıştırabileceğiniz, unutulmaz 5 klasik işletim sistemini sıraladık!
Bugünün en son teknolojileri içeren işletim sistemlerini hepimiz seviyoruz. Ancak biraz geriye gidip, eskiden kullandığımız işletim sistemlerine bir bakmak da eğlenceli olabiliyor.
Web tarayıcınızda Windows 95'i veya Amiga'yı çalıştırmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte web tarayıcınızda çalışan 5 klasik işletim sistemi.
1. Windows 95
Ağustos 1995'te yayınlanan Windows 95, zamanının en belirleyici işletim sistemlerinden biriydi. Bugünkü Windows'un temellerini oluşturan Windows 95, ilk kez Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu ile gelmiş ve ilk kez dosya erişimi için MS-DOS'u temel almamıştı.
Bu Windows 95 emülatörü, Windows 95 OSR2'yi çalıştırıyor. Bu sürümde USB desteği bulunmuyor. Emülatörü kullanırken sağ üstteki denetimleri kullanarak tam ekrana geçebilir, fareyi açıp kapatabilirsiniz.
Tüm web tarayıcısı tabanlı emülatörlerde olduğu gibi yapacağınız değişiklikler, oturumlar arasında kaydedilmeyecektir.
Windows 95'i tarayıcınızda çalıştırın
2. Klasik Macintosh
1984'te piyasaya sürülen ilk Macintosh, grafik arayüzle gelen ilk toplu üretilen bilgisayar olma özelliğine sahipti. Bu Macintosh emülatörü, System 7.0.1'i ve şu üç Mac uygulamasını çalıştırıyor: MacPaint, MacDraw ve Kid Pix.
Classic Macintosh'u tarayıcınızda çalıştırın
3. Macintosh Plus
Macintosh Plus, ilk Macintosh bilgisayarının ortaya çıkmasının ardından iki sene sonrasında satışa sunuldu. 2.600 dolara satılan cihaz, 1MB RAM ve 800KB disket sürücüsüyle geliyordu. 1986 itibariyle uygulama ve oyunların sayısı çok daha fazlaydı. Bu emülatör, Risk, Cannon Fodder ve Shufflepuck'ı içeriyor.
Macintosh Plus'ı tarayıcınızda çalıştırın
4. Windows 3.1
1992'de yayınlanan Windows 3.1, Windows 3.0'ın yerini aldı. İsmi benzer olsa da önemli geliştirmelerle geliyordu. Bunlardan en önemlisi, TrueType font sisteminin kullanılmasıydı. İlk defa görülen diğer işlevler arasında sürüklenebilen simgeler, MS-DOS uygulamalarında fare desteği ve Program Manager uygulaması bulunuyor.
Windows 3.1'in yerini daha sonra Windows 95 aldı ancak işletim sistemi, 2008'in sonlarına kadar desteklendi.
Windows 3.1 emülatöründe Mayın Tarlası, Solitaire gibi oyunları, Write, Paintbrush gibi araçları bulabileceksiniz.
Windows 3.1'i tarayıcınızda çalıştırın
5. AmigaOS 1.2
Amiga 1.2 ilk olarak Commodore Amiga 500'de görünmüştü. Amiga 500, tüm Amiga serisinin en çok satan bilgisayarıydı. CES 1987'de tanıtılan bilgisayar, ilkbaharda dünya çapında piyasaya sürüldü.
Çok amaçlı bir ev bilgisayarı olsa da, bir oyuncu kitlesi oluşturan Amiga 500, The Secret of Monkey Island, Lemmings, Elite ve Sensible Soccer'ın dünya çapında ün kazanmasının yolunu açtı.
Amiga 500, 320x200 ve 640x400 çözünürlüklerinde, 32 renk ekranla ve 512KB RAM ile çalışıyordu. Bu Amiga 500 emülatörü, Boing, Robocity, Juggler, Dots, Boxes, Lines ve Speech gibi eski Amiga uygulamalarını içeriyor.
AmigaOS 1.2'yi tarayıcınızda çalıştırın
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