Tarihi Değiştirecek Parmak Fosili
Arabistan çöllerinde bulunan insan parmağı fosili, insanlık tarihi hakkında bilinenleri değiştirebilir!
Arap yarımadasında bulunan bir insan fosili, insanların Afrika'dan nasıl çıktıklarına yönelik genel olarak kabul edilen teoriyi bozabilir. Suudi Arabistan'da şu anda Nefud Çölü olarak adlandırılan bölgede bulunan fosilleşmiş parmak kemiği, 85.000 yıl öncesinden Homo sapiens türüne ait gibi gözüküyor.
Nature Ecology and Evolution'da yayımlanan araştırma makalesine göre sadece 3.2 santimetre uzunluğundaki fosilleşmiş kemik, Afrika'nın dışında bulunan, en eski tarihli Homo sapiens fosili olarak karşımıza çıkıyor.
Modern insanların Afrika'dan çıkışı hakkındaki genel olarak kabul edilen teori, insanların Afrika'da ortaya çıktıkları ve yaklaşık olarak 60.000 yıl önce toplu olarak Dünya'nın geri kalanına ilerlediklerini düşünüyordu. Yeni fosil ise insanların Afrika'dan tek bir hızlı yayılma yerine, tahmin edilenden 20.000 - 25.000 yıl önce başlayarak birkaç sefer halinde çıktıklarını öneriyor.
Yapılan araştırmalara ve tahminlere göre şu anda aşırı kuru bir çöl olan bu alan, bir zamanlar çok kuru olmayan tatlı sulu bir göl barındırıyordu. Araştırma başyazarlarının söylediğine göre Arabistan'da yaklaşık olarak 10.000 tarihi göl bulunuyor ve şu anda bunların birkaç tanesi üzerinde arkeolojik çalışmalar yapılmış durumda. Araştırmacılar, 800'ün üzerinde ceylan, hipopotam ve büyükbaş hayvan fosili de buldular. Bulunan hayvan fosillerinin büyük bir kısmı Afrika karakteristiklerine sahipti ve bu da Arabistan ile Kuzey Afrika'nın eskiden, ekolojik olarak benzer olduğunu öneriyor. Bu da insanların birbirine benzer ortamlar içerisinde hareket etmelerine imkan tanıyor. Avların göç etmesinden sonra avcıların da takip etmiş olması da oldukça yüksek bir olasılık olarak gözüküyor.
Arkeologlar bölgede 380 taş araç buldular ve yaklaşık olarak 20 - 40 avcı - toplayıcının bölgede yaşamış olabileceğini tahmin ediyorlar...
Levent Öztürk
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