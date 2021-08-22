Tarihin En Büyük İndirimleri Monster Notebook'ta Başladı

Monster Notebook, yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlarını ve oyuncu aksesuarlarını yepyeni bir kampanya ile kullanıcılarına sunuyor. Okula dönüş dönemi için başlatılan kampanya Monster Notebook'un bugüne dek yaptığı tüm büyük kampanyaları geride bırakan, görülmemiş indirim fırsatları içeriyor.
Tüm Monster Notebook ürünlerinde geçerli Okula Dönüş Kampanyası kapsamında; her seviyeden oyuncular, iş hayatında yüksek performanstan vaz geçmeyen profesyoneller, üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve grafik tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ve görsel içerik üreticileri için özel olarak geliştirilmiş dizüstü bilgisayarlar çok özel fiyatlarla sunuluyor.
Monster Notebook web sitesinden ve mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerli kampanya kapsamında tüm Monster Notebook'larda, Aryond serisi monitörlerde ve kulaklık, mouse, klavye, kamera, mikrofon gibi ekipmanları içeren Pusat serisi oyuncu aksesuarlarının tamamında Monster Notebook tarihinin en büyük indirim fırsatları mevcut.
Özelleştirilebilir seçenekleriyle günlük kullanımlarda ihtiyaç duyulan ince ve hafif laptoplardan, tasarımıyla ve yüksek performanslı donanım konfigürasyonlarıyla masaüstü cihazları ekarte eden dizüstü bilgisayarlara, onlarca farklı Monster Notebook modelini kapsayan Okula Dönüş Kampanyası 19 Ağustos itibarıyla başladı.
Abra, Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisi Monster Notebook'larda bugüne dek görülmemiş indirimler!
İleri seviye oyun deneyimi arayışındaki oyuncuların ve iş hayatında yüksek performans gerektiren uygulamalarla çalışan profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen Abra, Tulpar ve Semruk serisi Monster Notebook'lar üstün performanslı bilgisayar deneyimi arayan kullanıcılara hitap ediyor.
Hem taşınabilir hafiflikte iş bilgisayarına ihtiyaç duyan hem de aynı bilgisayarda oyun oynayabilmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Huma serisi Monster Notebook'lar ise mekân bağımsız çalışanlar ve bilgisayarından ayrı kalamayan öğrenciler tarafından tercih ediliyor.
Monster Notebook'un mimarlık, mühendislik, görsel efekt, 3D animasyon, video rendering gibi alanlarda üretim ve kapsamlı simülasyon çalışmaları yaparken en üst seviye performans değerleri hedefleyenler için geliştirdiği Markut serisi iş istasyonları da diğer tüm Monster Notebook'lar gibi tarihin en büyük indirim oranlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Monster Notebook Okula Dönüş Kampanyası; Yapı Kredi World kart kullanıcılarına özel, 31 Ağustos'a kadar yapılan dizüstü bilgisayar alışverişlerinde geçerli vade farksız 12 taksit kampanyası ile birleştirilebiliyor.
Tüm Monster Notebook ürünleri ve kampanyaları hakkındaki detaylı bilgilere Ankara, İzmir, İstanbul, Berlin, Dubai ve Lefkoşa'daki Monster Notebook mağazalarından veya www.monsternotebook.com adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası'ndan ulaşılabilir. Haftanın her günü 09.00 – 24.00 saatleri arasında hizmet veren Monster Notebook Dijital Mağazası'nda kullanıcılar herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü bağlantı kurabiliyor.
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