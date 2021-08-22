Tarihin En Büyük İndirimleri Monster Notebook'ta Başladı

Monster Notebook, bugüne dek yaptığı tüm indirimlerden daha büyüğünü okula dönüş dönemi için gerçekleştirdiğini duyurdu. 19 Ağustos 2021 itibarıyla başlayan ve tüm Monster Notebook ürünlerinde geçerli Okula Dönüş Kampanyası bugüne dek yapılan en büyük indirimleri içeriyor.

  • Ercan Uğurlu
Tarihin En Büyük İndirimleri Monster Notebook'ta

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