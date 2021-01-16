Tarihin En Eskisi Bulundu: İnsanların, 45.500 Yıl Önce Çizdiği Resim

Yaklaşık 45.500 yıl önce çizildiği düşülen bu resim, insanlık tarihinin en eskisi olarak dikkat çekiyor.

16 Ocak 2021 15:30

Levent Öztürk