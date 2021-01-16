Tarihin En Eskisi Bulundu: İnsanların, 45.500 Yıl Önce Çizdiği Resim

İnsanların yaptığı en eski betili sanat eseri, yani içinde insan, hayvan, doğa varlıklarının biçimleri bulunan ilk resim tanışın! Büyük, şişman bir domuzun ilkel bir resmi...
Endonezya'nın Sulawesi adasında, Maros-Pangkep kireç taşı karstlarına kırmızı-mor bir pigmentle çizilmiş şişman karınlı bir domuzun mağara resmi bulundu. Mağara, bu ana domuz resminin yanı sıra birbirlerine bakar gibi gözüken iki yarım domuz çizimi ve dört adet de boyanmış el izine ev sahipliği yapıyor. Yeni bir araştırmada arkeologlar, bu tarih öncesi çizimin yaşını belirlemek için tarihleme teknolojisini kullandılar ve en az 45.500 yıl önce oluşturulduğunu buldular. Bu da, modern insanlar tarafından keşfedilmiş bilinen en eski betili mağara resmi olduğu anlamına geliyor.
Avusturalya'daki Griffith Üniversitesi'nde Arkeoloji Profesörü olan başyazar Adam Brumm'un söylediğine göre, çizimleri ilk defa gördüğünde oldukça şaşırmış: "Eserde resmedilen üç yaban domuzu bir tür sosyal etkileşim içerisinde gibi gözüküyor, bu da tekil çizimlerin tek bir anlatım kompozisyonu veya 'sahneyi' oluşturduğunu öneriyor ve bu da erken mağara sanatında oldukça nadir. Bu eser beni gerçekten etkiledi."
Brumm'un açıklamasına göre alan ilk olarak, güney Sulawesi'deki Konjo-dilinde konuşan topluluktan araştırma ortak yazarı Endonezyalı arkeolog ve Griffith Üniversitesi PhD öğrencisi Basran Burhan tarafından Aralık 2017'de bulunmuş. Vadide yaşayan yerel Bugis çiftçileri mağarayı Burhan'a göstermiş. Ancak ilginç bir şekilde, yerel çiftçiler içerideki mağara sanatını daha önce fark etmemiş. Yeni bulgular, geçtiğimiz gün Science Advances dergisinde yayınlandı.
Leang Tedongnge resmi olarak bilinen çizimin, adada bulunan ve siğilli yüzü ile bilinen Sulawesi siğilli domuzunu resmettiği düşünülüyor. Resmin boyutları ise hayvanın neredeyse tam boyuna denk gelen bir şekilde 136 santimetreye 54 santimetre.
Bu çizim soyut bir fikir veya desenden ziyade gerçek dünyadaki bir cismin net bir betimlemesi olmasından dolayı betili resim olarak tanımlanıyor. Dünya'nın en eski betili resmi unvanını taşıyan bir önceki çizim ise, Borneo'daki bir mağarada bulunan ve yaklaşık 40.000 yaşında olduğu düşünülen yabani bir öküz çizimiydi. Her ne kadar Leang Tedongnge çizimi şu anda bilinen en eski örnek olsa da, araştırmacılar bu çizimin eşsiz olmadığını ve bölgede benzer başka çizimlerin olabileceğini düşünüyor.
Sanat eseri oluşturmak, insanlık tarihinde önemli bir adım taşı olarak görülüyor çünkü bu çizimler, kompleks ve soyut düşünceler için etkileyici bir yetenek gerektiriyor. Daha önce bu özelliklerin ortaya çıkışı, yaklaşık 40.000 yıl öncesinden kalan pek çok mağara resmi olan Avrupa'ya odaklanmaktaydı. Ancak bu yeni keşif ile beraber, bu yeteneğin Avrupa'nın dışında daha erken dönemlerde gelişmiş olması mümkün gözüküyor.
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