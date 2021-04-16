Tarihin En Sıkcı Günü Hangisiydi? Şaşırtıcı Araştırma Bu Soruya Cevap Verdi

Tarihe baktığınızda son yüzyılın her bir günü çeşitli önemli olaylarla dolu gibi gözükebilir. Ancak en azından bir bilim insanı, tarihteki en sıkıcı günü bulmaya kararlıydı ve bu araştırması sonucunda bir cevaba ulaştı: 11 Nisan 1954.
2010 yılında bilgisayar bilimcisi William Tunstall-Pedoe, o sırada kendisine ait olan ve şu anda ayrı olarak işlevi bulunmayan True Knowledge olay endeksi internet sitesini kullanarak araştırma yapacak bir program çalıştırmaya karar verdi. Bu analiz sırasında 300 milyondan fazla olayı listeleyen True Knowledge sitesi, şu anda Amazon'un sahibi olduğu Evi adlı bir firma ve "Amazon Alexa'nın temel bir bileşeni" olarak görev alıyor.
Pedoe, araştırmasını şöyle açıklıyor: "Büyük bir kısmı olayları, insanları ve yerleri zaman içerisinde çeşitli noktalara bağlayan 300 milyondan fazla olay ile 'Tarihteki en sıkıcı gün hangisiydi" sorusuna tarafsız bir cevabı hesaplayabileceğimizi fark ettik. Eğlence amaçlı olarak (20. Yüzyıldan başlamak üzere) tüm günleri tarayacak bir kod yazdık ve bunu çalıştırdık."
Tabii ki sıkıcı kelimesi pek tarafsız bir terim değil. Bu yüzden de tarihteki en "sıkıcı" günü hesaplarken baktıkları asıl değer, temel olarak önemli hiçbir şeyin yaşanmadığı, en olaysız günü aramaktı.
Aralarında BBC ana haber sunucusunun "hiçbir haber yok" duyurusunda bulunarak 15 dakika boyunca haberler yerine bir piyano dinletisinin verildiği 18 Nisan 1930'un da bulunduğu pek çok gün bu "önemli" gün için adaydı.
Dünya'nın En Sıkıcı Günü:11 Nisan 1954
Tunstall-Pedoe'nin NPR'a söylediği üzere "pek çok ünlü insan doğuyor, ölüyor, çeşitli olaylar yaşanıyor. Ancak bu özel gün, neredeyse hiçbir şeyin yaşanmaması ile dikkat çekiciydi."
Analizin yapıldığı sırada 11 Nisan 1954 gününde yaşanan olaylar Oldham Athletic futbolcusu Jack Shufflebotham'ın ölmesi ve Türk akademisyen Abdullah Atalar'ın doğumuydu.
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