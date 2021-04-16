Tarihin En Sıkıcı Günü Hangisiydi?Şaşırtıcı Araştırma Bu Soruya Cevap Verdi

Bilim insanları tarafından, eğlence amacıyla da olsa yapılan bir analiz ile tarihin en "sıkıcı" günü belirlendi. İşte insanlığın "en sıkıcı günü."

16 Nisan 2021 00:03

Levent Öztürk