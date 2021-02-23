Tarihte Bir İlk Daha Gerçek Oldu; 2025 Hedefine Bir Adım Daha Yaklaşıldı

Bundan on yıl önce Birleşik Krallık'ın elektriğinin dörtte üçünden fazlası fosil yakıt kaynaklıydı. Ancak Drax Electricity Insights'ın yeni bir araştırmasına göre yenilenebilir kaynaklar, 2020 yılında ilk defa öne geçerek Britanya'nın yıl genelinde en yüksek elektrik kaynağı oldu. Rüzgar, güneş ve biyokütle kaynakları hep beraber 104TWh enerji veya tüketilen elektriğin tamamının %39'unu sağladılar.
Geçtiğimiz yıllarda da yenilenebilir enerjinin yaz aylarında fosil yakıtları geçtiği görülmüş olsa da, 2020 yılında ilk defa bütün bir yıl boyunca ülkenin ana enerji kaynağı oldu. Bunun sağlanmasındaki en büyük sebeplerden biri ise BK'nin yıl içerisinde bir seri yeşil enerji rekoru kırmış olmasıydı. Nisan ayında rekor seviyede güneş enerjisi elde edilirken, Bella Fırtınası sırasında rekor miktarda rüzgar enerjisi elde edildi. Ayrıca Covid-19 salgını kaynaklı kapanmalar ve sokağa çıkma yasakları ile ofis, kafe ve restoran gibi iş yerlerinin enerji ihtiyacındaki ciddi düşüş, gaz ve kömür enerji santrallerinin kapatılmasına ve buna bağlı olarak da karbon emisyonunun yıl bazında %16 düşmesine sebep oldu.
2020 yılında Britanya'nın enerjisinin %27'lik kısmı ise güneş ve rüzgar enerjisiydi. Ancak her ne kadar bu sayı oldukça yüksek gözüküyor olsa da, 2025 yılın için koyulmuş olan iklim hedefinin anca yarısına ulaşmış durumda. İklim Değişikliği Komitesi (CCC) tarafından belirlenen hedefe göre BK'de 2025 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinin %50'ye, 2030 yılına kadar da %69'a çıkması gerekiyor.
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