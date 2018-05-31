Tartışılan Oyuna Steam Tekmesi

Steam, gelen tepkilerin de etkisiyle, çok tartışılan katliam oyununa tekmeyi vurdu!

Steam'de bulunan okul katliamı oyunu kaldırıldı

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