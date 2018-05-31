Tartışılan Oyuna Steam Tekmesi
Steam, gelen tepkilerin de etkisiyle, çok tartışılan katliam oyununa tekmeyi vurdu!
Video oyunları malumunuz zaman zaman şiddet unsuru içerikleri sebebiyle tartışmalara sebep oluyor. Bunların pek çoğu dikkat toplamak üzere yapılan tartışmalardan ibaretken, bu defaki haklı bir gerekçeye sahip. Geçtiğimiz günlerde Valve tarafından Steam'de yayınlanmasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Active Shooter isimli oyun, çok geçmeden Steam'den engellendi.
Revived Games tarfından geliştirilen Active Shooter, bir okul katliamı simülasyonu. Oyun, bir okul katliamını konu alıyor. Zaman zaman özellikle Amerika'da rastlanan bu gibi olaylardan esinlenerek hazırlanan oyunda, ister S.W.A.T. tarafını ister katil tarafını seçiyorsunuz. Revived Games tarafından geliştirilen ve ACID tarafından yayınlanan oyun, yayınlandığı anda itibaren büyük tepki görmüştü. Valve da çok geçmeden gerekeni yaptı ve oyunun fişini çekti.
Oyunu Steam'den kaldırdıktan sonra bir açıklamada da bulunan Valve yetkilileri, yalnızca Active Shooter'ı değil, öte yandan Revived Games ile ACID'in diğer oyunlarını da sistemden çıkarttıklarını açıkladılar. Hatta daha da ileri giden şirket, bu girişimi trol olarak değerlendirdi. Şimdi gözler oyunu hazırlayan şirkette. Bakalım nasıl bir savunma açıklamasında bulunacaklar veya bulunacaklar mı?..
Ercan Uğurlu
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