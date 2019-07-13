Tartışmalı Momo Virali, Film Oluyor!
Bir dönemin kötü şakası Momo, yakında film olarak beyaz perdeye taşınacak.
- Ercan Uğurlu
Momo Challenge veya Momo meydan okuması olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl pek çok ülkede viral olarak yayılan Momo, film oluyor. Evet, rahatsızlık oluşturan bir şaka olarak yayılan ve medyanın da bu konuya ilgi göstermesi sebebiyle insanların çevresindekileri korkutmak ve rahatsız etmek amacıyla kötü bir şaka olarak yayılan Momo, yakında beyaz perdeye taşınacak.
Film, Vertigo Entertainment ile ortaklaşa geliştirilecek ve filmin yönetmenliğini Taka Ichise yapacak. Taka Ichise, bir başka rahatsız edici film olan The Grudge'ın de üreticisiydi. Ichise, bu filmde yalnız değil. Filmin yapımcılarından biri de The Ring ile tanınan Roy Lee olacak.
Bu ikilinin bir araya gelmesiyle beraber oldukça rahatsız edici bir filmin daha sinemaseverlere sunulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerine bir de Momo karakterinin oldukça korkutucu olması ve bu görünüşüyle halihazırda kötü bir üne sahip olmasını da koyarsak, Momo daha uzun yıllar konuşulacak gibi görünüyor.
Filmin ne zaman beyaz perdede boy göstereceği ve detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi ise henüz yok.
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