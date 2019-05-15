Taşımacılık sektöründe teknoloji devrimi
Mercedes-Benz'in yepyeni teknolojilerle donatılan yeni Actros'unu denedik, taşımacılık sektörünün geleceğini bugünden gördük.
9-10 Mayıs 2019 tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen özel bir lansmanda tanıtılan Yeni Mercedes-Benz Actros, taşımacılık sektöründe kamyon kategorisinde getirdiği yeniliklerle öne çıkıyor. Teknolojinin sunduğu yeni olanakları bünyesine entegre eden Actros'ta ilk bakışta göze çarpan ilk yenilik elbette aynalarının olmaması. Aynaların yerine özel kameralarla donatılan araçta geniş görüş açısına sahip dikey ekranlar kabin içinde aynaların görevini üstleniyor ve sürücüye daha geniş bir görüş açısı sağlıyor. Buna ek olarak fonksiyonel ve kullanışlı bir multimedya kokpit mimarisi ile beraber gelen Actros, Öngörülü Sürüş Sistemi (Predictive Powertrain Control) ile ilave yakıt tasarrufu sağlanıyor. Barcelona'da gerçekleştirilen lansman sırasında deneyimleme imkânı bulduğumuz Yeni Mercedes-Benz Actros'ta Şerit takip özelliğine sahip yeni Aktif Sürüş Sistemi (Active Drive Assist) sürücünün hayatını kolaylaştırıyor ve daha güvenli bir sürüş konforu getiriyor. İnceleme videomuzda bu yeni seçeneklerin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını izleyebilirsiniz.
Yeni Actros uzun mesafe taşımacılığında yeni bir standart oluşturuyor. Lansmanda ayrıntılarıyla incelediğimiz Actros'un hedefinde sürücülere daha iyi ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek ve daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmak. Multimedya kokpit, dış aynaların yerini alan MirrorCam, daha akıllı güvenlik sistemleri ve yarı otonom sürüş seçenekleri yakıt verimliliği ile birleşince, haberimizin başlığında duyurduğumuz "Taşımacılık sektöründe teknoloji devrimi" kendini açıkça belli ediyor.
MirrorCam ile üstün aerodinamik yapı
MirrorCam ile kamyonlarda alışılagelmiş devasa aynaların yerini aracın iki yanına monte edilen küçük kameralar ve A sütunlarına entegre 15 inçlik ekranlar alıyor. Sadece sürtünme kat sayısını düşürerek aerodinamik avantaj sunmakla kalmayan MirrorCam, aynı zamanda sürücüye daha fazla görüş açısı sunarak sürüş güvenliğini destekliyor. Geniş açılı kameralar ve 720 x 1920 piksel yüksek çözünürlüklü ekranlar, aynalara kıyasla çok daha geniş bir görüş alanı sunuyor ve fiziki olarak sürücünün görüş alanını kapatmıyor. Gece görüş özelliği veya özel manevra modu diğer avantajlar olarak öne çıkıyor.
Görüntü aydınlığını ayarlama imkânı sunan kamera sistemi tek bir düğme dokunuşu ile ısıtılabiliyor. Sistem sadece sürüş esnasında değil, olası hırsızlık girişimlerini gözetlemek üzere örneğin dinlenme anında da etkinleştirilebiliyor.
LED Gündüz Sürüş Farları ve Elektronik Park Freni
Yeni Actros'a özel ön farlar, standart olarak sunulan LED gündüz farları ile birlikte sadece Actros'a benzersiz ve şık bir görünüm kazandırmakla kalmıyor; en zorlu yol koşullarında bile üstün aydınlatma performansı sunarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.
Araçtaki HOLD fonksiyonuna sahip yeni Elektronik Park Freni (Electronic Parking Brake) ise, kullanım kolaylığı ve üstün güvenlik seviyesini bir arada sunuyor. Motor kapatıldığında otomatik olarak etkinleşen park freni, ayrıca direksiyon simidinde bulunan kol veya park freni üzerinde bulunan 'P' düğmesine basılarak manuel olarak etkinleştirilebiliyor. Sürücünün gaza basmasıyla otomatik olarak devreden çıkan sistem, yine 'P' düğmesine basılarak manuel olarak da devreden çıkartılabiliyor. Hold fonksiyonu, fren pedalına sert basıldığında devreye girerek aracı yokuşlarda sabit tutuyor. Sürücünün gaza basmasıyla devreden çıkan HOLD fonksiyonu, yokuşta kalkış yaparken Yokuş Kalkış Desteği görevi görüyor ve aracın geri kaymasını önlüyor.
Öngörülü Sürüş Sistemi
Türkiye'de mevcut Mercedes-Benz Actros araçlarda opsiyonel olarak sunulan Öngörülü Sürüş Sistemi (Predictive Powertrain Control), yeni Actros ile birlikte daha da geliştirilerek ilave yakıt tasarrufu sağlıyor.
Yeni Öngörülü Sürüş Sistemi, yolun topoğrafyasına uygun olarak aracın hızını ayarlamakla kalmıyor; aynı zamanda gereksiz fren, hızlanma ve hatta vites değişiminin de önüne geçiyor. Sistem, yeni Actros'ta bir ilke imza atıyor ve var olan Standard/Eco/Power sürüş modlarına ek olarak PowerShift3 otomatik şanzımanla birlikte çalışan Economy+ modunu kullanıma sunuyor. Söz konusu sürüş modu çok daha fazla yakıt ekonomisi sağlamak üzere programlanmış durumda.
Ayrıca, yeni Öngörülü Sürüş Sistemi 120 tona kadar katar ağırlığına sahip araçlarda, tüm tekerleklerden çekişli araçlarda ve Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) veya Turbo-Retarder-Kavrama'ya sahip araçlarda da sunuluyor.
Fonksiyonel ve kullanışlı bir multimedya kokpit
Yeni Actros'un iç mekânında bulunan multimedya kokpiti, en dikkat çeken yenilik olarak öne çıkıyor. Araç ile sürücü arasında benzersiz bir bağ kuran multimedya kokpitin temelini standart olarak sunulan 10 inç büyüklüğündeki iki adet renkli ekran oluşturuyor. Hız, devir ve yakıt göstergesine sahip alışılagelmiş gösterge panelinin yerini renkli ekranlardan biri alıyor. Sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücüye gösteren bu ekran, sürücünün kendi ihtiyacına göre kişiselleştirilebiliyor.
Baştan aşağı yeniden tasarlanan konsolda alışılagelmiş düğmeli kumanda paneli bulunmuyor. Bunun yerine ikinci bir ekran entegre edilmiş durumda. Söz konusu dokunmatik ekran üzerinden kamyona ait tüm fonksiyonlara erişim sağlanabiliyor. Aydınlatma, kalorifer, klima veya telefon gibi önemli fonksiyonlara kısa yol tuşları üzerinden daha kolay erişilebiliyor. Sürücü, ayrıca lastik basıncı veya aks yükü gibi bilgilere de yine buradan her an ulaşabiliyor.
Sadece modern ve çekici bir görünüm sunmakla kalmayan yeni multimedya kokpiti, bünyesinde barındırdığı çözümlerle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Araç donanımlarının büyük bölümü, geliştirilmiş yeni direksiyon üzerinde sağ ve sol tarafında bulunan touchpad'ler vasıtasıyla ve dokunmatik ekranlar üzerinden yönetilebiliyor. Araçta, bunun dışında harici cihazları bağlamak için birden fazla bağlantı soketi bulunuyor. İki adet USB soketi dışında iki adet akıllı telefonu araç sistemine aynı anda bağlama imkânı tanıyan Dual-Bluetooth bağlantı ara yüzü de araçta sunulan özellikler arasında yer alıyor.
Aracı 50 metreye kadar uzaklıktan açma veya kilitleme imkânı sunan Akıllı Anahtar Sistemi de sürücüye kullanım kolaylığı ve ek konfor sunuyor. Sürücünün aracı çalıştırması için anahtarın kabin içerisinde olması yeterli oluyor.
Gelişmiş sürüş destek sistemleri
Yeni Mercedes-Benz Actros'ta en önemli yeniliklerden biri olarak şerit takip özelliğine sahip yeni Aktif Sürüş Sistemi (Active Drive Assist) dikkat çekiyor. Belirli bir hızdan sonra devreye giren diğer sistemlerin aksine yeni Aktif Sürüş Sistemi bir ilke imza atarak tüm hızlarda yarı-otonom sürüş özellikleriyle sürücüyü destekliyor.
Radar ve kamera bilgilerini harmanlayarak bir arada kullanan Aktif Sürüş Sistemi, alt yapı olarak dur-kalk özelliğine sahip Mesafe Kontrol Sistemi (Proximity Control Assist) ile Şerit Takip Sistemi'ni (Lane Keeping Assist) kullanıyor. Aktif Sürüş Sistemi, seyir halindeyken öndeki araca yaklaşılması halinde aracı yavaşlatıyor ve öndeki araç yeniden uzaklaşmaya başladığında belirlenen hıza kadar yeniden hızlandırıyor. Sistem ayrıca aracın istem dışı şerit dışına çıkması halinde öncelikle sürücüyü uyarıyor; ardından bağımsız şekilde müdahale ederek aracı şeridinde tutuyor.
Aktif Sürüş Sistemi, aracı bağımsız şekilde şeritte tutarken Servotwin adlı yeni elektrohidrolik direksiyon sisteminden faydalanıyor. Şerit takibi için kamera ile analiz edilen yol çizgilerinin verileri baz alınıyor ve farklı bir işaret algılandığında görsel ve sesli uyarı ile araç önceki şeridine yönlendiriliyor. Aktif Sürüş Sistemi'nin sürücü tarafından kapatılmış olması durumunda dahi ilgili riskli gördüğü durumlarda uyarı vermesi önemli bir güvenlik faktörünü temsil ediyor. Aktif Sürüş Sistemi sayesinde sürücünün işi; hafif virajlı yollar, sıkışık dur-kalk trafik, yoğun akıcı yollar ve otoyollar gibi pek çok farklı sürüş koşulunda kolaylaşıyor.
Aktif Fren Sistemi 5 (ABA5)
Aktif Fren Sistemi'nin kullanıma sunulduğu 2006 yılından beri dünya çapında 230.000 adedi aşkın acil fren sistemine sahip Mercedes-Benz kamyon satışı gerçekleşti. Mevcut Actros araçlarda opsiyonel olarak sunulan Aktif Fren Sistemi 4'ün daha da gelişmiş bir versiyonu olan yeni yaya algılama özelliğine sahip Aktif Fren Sistemi 5'in sunmuş olduğu özellikler, pazarda tek olma özelliğine sahip. Aktif Fren Sistemi 5 ile Mercedes-Benz, ağır ticari araçların güvenliği hususunda da öncü konumunun altını çiziyor.
Yeni Aktif Fren Sistemi 5'te radar ile kameralar birlikte çalışıyor ve 50 km/s hıza kadar sürüşlerde özellikle yayalara verilen tepkiler belirgin bir şekilde iyileşiyor. Sistem yoldan karşıya geçen, ters yönde veya sürüş yönünde yürüyen veya sabit duran yayaları algılayıp fren yapıyor. Aktif Fren Sistemi 5, olası bir çarpışma riski algıladığında sürücüyü uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde otomatik olarak 3 m/sn'lik bir fren müdahalesinde bulunuyor. Sürücünün manuel olarak tepki vermemesi halinde sistem gerektiğinde aracı tamamen durduruyor ve eşzamanlı olarak elektrikli park frenini devreye sokuyor.
Görüş Uyarı Sistemi - Sideguard Assist
Mercedes-Benz tarafından 2016 yılında kullanıma sunulan Yan Görüş Uyarı Sistemi de, Aktif Fren Sistemi 5'e benzer şekilde dönüş manevrası esnasında hareketsiz veya hareket halindeki yayaları ve nesneleri algılayabiliyor. Sistem, radar sensörleri ile kamyon veya 18,75 metre uzunluğa kadar treylerli çekicilerin sağ tarafındaki 3,75 metrelik bölgeyi tarıyor. Yan Görüş Uyarı Sistemi, yolcu tarafını denetliyor ve sürücüyü sağa dönüşlerde aracın sağ tarafında bulunan yaya, bisikletli veya trafik işareti ile sokak lambası gibi sabit nesneler konusunda uyararak sürücüye fren yapmak için zaman kazandırıyor. 36 km/s hıza kadar aktif olan sistem, özellikle şehir içi sürüşlerinde sürücüyü destekliyor.
Yan Görüş Uyarı Sistemi, otomatik fren özelliğine sahip olmayıp sadece sürücüyü uyarma fonksiyonunu yerine getiriyor. Sürücü, önce yolcu tarafındaki MirrorCam ekranında ışıldayan bir uyarı üçgeni ile görsel olarak uyarılıyor. Çarpışma riski söz konusu olduğunda ise uyarı üçgeni önce kırmızı yanıp sönüyor ve ardından tamamen kırmızı yanıyor. Eşzamanlı olarak bir ikaz sinyali ile sürücü işitsel olarak da uyarılıyor. Sistem ayrıca 90 km/s hıza kadar şerit değiştirirken de olası tehlikelere karşı sürücüyü uyarıyor.
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