Tatil Sezonunda PC Sevkleri Arttı!

Tatil sezonu PC sevkleri altı senede ilk defa yükselişe geçti. Acaba PC piyasası bir dönüş mü yaşıyor?

Tatil sezonunda PC sevkleri arttı!

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