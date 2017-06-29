Tatildeyken Aklınız Evde Kalmasın
Tatildeyken, eviniz ve iş yerinizden uzakta olsanız bile aklınız evde kalmasın. Peki, nasıl?
Yaz döneminin gelmesi, okulların kapanmasıyla birlikte pek çok kişi evlerini kapatıp sezonu yazlıkta geçirme planları yapıyor, pek çoğu ise tatile çıkıyor. Ancak tatilcilerin aklı, şehirde boş bırakmak zorunda oldukları evlerinde kalıyor. Bu endişe yersiz değil; Pronet Alarm Haber Alma Merkezi'ne iletilen sinyaller incelendiğinde, hırsızlık vakaları ve yangınların yüzde 30'u, su baskınlarının yüzde 40'ı, gaz kaçaklarının ise yüzde 25'i 3 aylık yaz sezonunda meydana geliyor.
Tehlikelere karşı her an tetikte
Tatil keyfi kaçmasın isteyenler için evlerini güvenle korumanın çözümü ise elektronik alarm sistemleri oluyor. Pronet 5 Korumalı Güvenlik Hizmeti, evinizi sadece hırsızlık girişimlerine karşı değil, siz evde yokken meydana gelebilecek yangın, gaz kaçağı veya su baskını gibi her türlü olaya karşı koruma altına alınıyor
Pronet Alarm Haber Alma Merkezi, evinizdeki hareket nem, ısı ve gaz detektörleri sayesinde 7/24 tetikte. Herhangi bir tehlike anında kullanıcı, dünya ortalaması olan 60 saniyenin çok üzerinde bir hızda, ortalama 10 saniye içinde aranıyor. Ardından emniyet veya itfaiye gibi kurumlara haber verilerek, olaya en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlıyor.
Eviniz kontrolünüz altında
Türkiye'nin ilk akıllı güvenlik hizmeti Pronet Plus ise, dünyanın öbür ucunda olsanız bile eviniz ve iş yerinizi her an cep telefonunuzdan kontrol etme imkanı sunuyor. Bu uygulamayla kullanıcılar, alarm sistemlerini uzaktan kurup kapatabiliyor, cep telefonlarına alacakları anlık bildirimlerle evlerinde ne olup bittiğini takip edebiliyor.
Akıllı telefonunuzdan anında yönetin
Pronet Plus ile entegre çalışan Akıllı Ailesi de pek çok anlamda kullanıcıların içinin rahat etmesini sağlıyor. Akıllı Video ile kullanıcılar, evlerinde herhangi bir hareket algılandığında anlık videolarla görüntülü şekilde evlerini kontrol edebiliyor. Akıllı Zil'in kamera sistemiyle, kapıya gelip zili çalan bir kişi olduğunda, akıllı telefon üzerinden kimin zili çaldığı görüntülenebiliyor, hatta karşılıklı konuşulabiliyor. Akıllı Zil'in, kapının önünde bir hareket algılandığında yanan ışığı sayesinde aynı zamanda kötü niyetli kişiler için caydırıcı bir etkisi bulunuyor. Akıllı Kilit ise, siz evde olmasanız bile kapıyı uzaktan açabilmenizi sağlıyor. Böylece aileden biri eve uğramak isterse veya eve temizlik görevlisinin girmesi gerekirse diye anahtar bırakma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
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