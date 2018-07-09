Tayland Kurtarma Operasyonuna Musk'tan Yardım
Elon Musk, SpaceX'in Tayland kurtarma operasyonu için çocuk boyutunda denizaltı geliştirmesini istiyor.
Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin bir mağarada mahsur kalması ardından başlatılan kurtarma operasyonu halen devam ediyor. Genç futbolculardan dördü şu an su dolu mağaradan kurtarılmış durumda, ancak yaşları 11 ile 16 arasında sekiz çocuk ve 25 yaşındaki antrenör halen tutsak durumda.
Dünyaca ünlü ve başarılı uzay araştırma ve dünya dışı operasyon şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk, şirketin teknolojilerini kullanarak bir kurtarma denizaltı aracı inşa edilmesini istediğini açıkladı. Falcon roketlerde kullanılan teknoloji ile üretilecek olan denizaltı Musk'a göre "aşırı derece sağlam", mağara içerisinde ilerleyebilecek kadar ufak ve iki kişi tarafından taşınabilecek kadar hafif olacak.
Musk daha önce hava kilitleri olan şişirilebilir bir tüp fikrini de tartıştığını söyledi, ancak Taylandlı çocukların bulunduğu mağara sisteminin çok karmaşık ve keskin dönüşleri olduğu için bu fikirden vazgeçildiğini açıkladı.
Elon Musk, Twitter hesabından hem mağarada tutsak kalan çocuklar ve antrenörlerinin, hem de kurtarmak için çaba gösteren herkesin çabasına, direncine ve cesaretine hayran olduğunu söyledi. Taylandlı yetkililer henüz SpaceX ile iletişime geçmedi. Ancak Elon Musk hazır beklediklerini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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