TCL 10 TABMax İncelemesi

Hatırlarsanız kısa bir süre önce TCL'in özellikle öğrenciler ve evden görüntülü görüşmeler ve toplantılara katılmak isteyenler için sunduğu tableti, TCL TAB 10s'i incelemiştik. Özellikle pandemi ile beraber tabletler bir kez daha popüler hale gelmişken, bu alanda arka arkaya yeni modeller görmeye başladık. Bu defa da şirketten bizlere TCL 10 TABMax tableti ulaştı.
Hemen söyleyelim, temelde bu 2 tabletle de benzer şeyleri yapabilecek olsanız da, özellikler dahilinde aralarında bazı noktalarda farklılıklar var. İncelememiz sürecinde de bunlara değineceğiz.
TCL 10 TABMax Ekran Özellikleri Neler?
TCL 10 TABMax'in ekranı biraz daha büyük. 10.36 inç büyüklüğünde olan bu tablet, IPS LCD panel kullanıyor. Nispeten ince tutulan ekran kenarları ile beraber ekran – gövde oranı yüzde 80 seviyesine ulaştırılmış durumda. Ekran çözünürlüğü de biraz daha iyileştirilmiş ve ekranda bizleri 2000x1200 piksel çözünürlük karşılıyor.
TCL'in ürettiği tabletlerde ekran gerçekten güzel görünüyor. Bunun en büyük sebebi ise, ekranda TCL'in NXTVISION görüntü teknolojisinin kullanılıyor olması. Tablette bulunan uygulamalar arasından erişebileceğiniz NXTVISION, ekranda görüntülenen görüntüyü iyileştirebiliyor. Kontrast, netlik ve koyu ayrıntıları otomatik olarak geliştirilebilen NXTVISION ayrıca tablette video oynatacağınız da benzer iyileştirmeyi sağlayabiliyor.
Yine buradan renk modu ile sıcaklığını ayarlayabiliyor, okuma modu, göz yormayan mod ve güneş ışığı ekranı gibi ayarları açabiliyorsunuz. Böylece tablet üzerinden uzun okumalar yapacağınızda ya da dışarıda kullanacağınızda daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu özellikle tableti dersleri için kullanacak öğrenciler için önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.
TCL 10 TABMax Tasarımı Nasıl?
Tabletin tasarımı da oldukça güzel. Her ne kadar çerçeve ve arka yüzey plastik yapıda olsa da sırıtmıyor, kötü görünmüyor ya da hissettirmiyor. Çerçeve kenarları yuvarlatılmış, arka yüzey ise ışığa duyarlı tırtırlı bir malzeme ile hazırlanmış. Sol kenarda TCL logosu bulunuyor, sağ tarafta da ayrılmış bir alanda kamera yer alıyor.
Tuş butonu tableti yatay tuttuğunuzda sol kenarında kalıyor. Ses düğmelerine ise üst kenardan erişebiliyorsunuz. Bu kenarın devamında microSD kart çekmecesi bulunuyor. Buraya takacağınız 256 GB kapasiteye kadar microSD kart ile cihazın hafızasını genişletebiliyorsunuz.
Tabletin alt kenarında Pogo Pin konektörleri yer alıyor. TCL'in bazı tablet modellerinde kutudan klavye aparatının çıktığını biliyoruz. Bu modelde yok ancak dilerseniz ayrıca satın alarak bu tableti bir klavye ile birlikte dizüstü bilgisayar şeklinde de kullanabilirsiniz.
TCL 10 TABMax'in beğendiğimiz yanlarından biri ise, stereo hoparlörleri kullanıyor olması. Böylece özellikle tablet üzerinden film izleyecek ya da televizyon yayınlarını takip edecekler için bu güzel haber. Elbette öte yandan oyun oynayacaklar için de öyle.
TCL 10 TABMax Teknik Özellikleri ve Performansı
Bu tabletin önemli farklarından bir diğeri ise bir önceki modele göre daha hızlı bir işlemcinin kullanılmış olması oluyor. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, hem verimlilik hem performans öbeğinde 2 GHz frekansına erişebiliyor. Ayrıca 4 GB RAM içeriyor ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor. Bunlarla beraber de kullanım alanını zenginleştiriyor.
Üzerinde Android 10 işletim sistemini bulunduran tablette arayüz akıcı şekilde çalışırken uygulama çalıştırma temposu da gayet yeterli seviyede. Günlük kullanımlarda sorunsuz şekilde çalışıyor. Bu performansıyla EBA üzerinden derslere katılmak isteyen öğrenciler ve e-postalarını kontrol etmek isteyen, görüntülü görüşmelerde kullanmak için bir tablet arayanlar memnun kalacaklardır. YouTube ve Netflix görüntülemede zaten hem görüntü kalitesi hem stereo ses desteğiyle birlikte iyi iş çıkartan tablet, hafif ve orta grafik ayarlarıyla oyunlarda da akıcı bir performans gösteriyor. Elbette tabletin performansını önemli ölçüde etkileyen şey kullanım biçiminiz. Arka planda çalışır şekilde unutulan uygulamalar her cihazda performansı düşürebilir. Arada sırada ekranda yer alan Optimize Et simgesine tıklayarak cihazın performansını tazeleyebilirsiniz.
Çocuklara Özel Alan
TCL 10 TABMax'in önemli yanlarından biri içeriğinde çocuklara özel bir alan bulundurması. Ana ekranda Kids Mode uygulaması yer alıyor. Bu uygulamaya girerek çocuğunuza özel bir alan hazırlayabiliyorsunuz. Tableti kullanırken çocuğunuzun erişebileceği uygulamaları ve ziyaret edebileceği web sitelerini bu ekrandan ayarlayabiliyorsunuz.
Tabletin pil kapasitesiyse, bir önceki incelediğimiz TCL TAB 10s gibi yine 8000 mAh. Bu kapasite oldukça geniş. Günlük kullanımlar için gayet yeterli. Ekran başında çalışacaklar neredeyse tam gün çalışma sağlayabilirler. Film ve dizi izlemek için kullanacağınızda da 8 – 10 saat arası performans elde edebiliyorsunuz. Pili bittiğindeyse yaklaşık 4 saat içinde şarj olabiliyor. İlk yarım saatte ise yüzde 21 oranında şarj olabiliyor.
TCL 10 TABMax'in ön kamerası 8 MP. 4 elementli lens kullanılan bu kamera yoluyla Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz ki bunun karşılığını hem toplantı ile görüntülü görüşmelerde hem de EBA ortamında alıyorsunuz. Bu arada ön kamera yoluyla bir yüz tanıma özelliği ise yer almıyor. Tabletin kilidini açmak için klasik PIN girişi yapmanız gerekiyor.
Arka kamera kamera ise 13 MP şeklinde yer alıyor. Bu kamerada otofokus bulunurken, yine Full HD video kaydı yapılabiliyor.
Sonuç
Evet, toparlayacak olursak TCL 10 TABMax'in günlük kullanım için ideal özelliklere sahip bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Geniş ekranlı bir tablet arayanlar, film ve dizi izleyecekler, e-posta kontrolü, sosyal medya ve haber takibi yapacaklar ve Zoom üzerinden toplantıya katılacaklar rahatlıkla tercih edebilir. Öte yandan Kids Mode sahibi olmasıyla çocuğuna özel bir tablet arayanlar da değerlendirebilir ve elbette EBA ile ders çalışmaları için de eğitime bir araç olarak tercih edilebilir. Bu cihazın fiyatının da 2000 TL civarında olduğunu söyleyelim.
CHIP Online Notu: %85
+ Akıcı kullanım
+ NXTVISION ile iyi görüntü üreten ekran
+ Uzun pil ömrü
+ Stereo hoparlörler
+ Kullanışlı çocuk modu
+ Artırılabilir hafıza
- Yüz tanıma yok
TCL 10 TABMax TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: 8 Çekirdekli İşlemci
- Hızı: 2.0 GHz & 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 10.36 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2000×1200 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G72 MP3
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (256 GB)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- Batarya: 8000 mAh
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\a\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- Boyutlar: 247 x 157 x 7.7
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