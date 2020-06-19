TCL 10L İncelemesi! İşte TCL 10L Özellikleri ve Fiyatı!

Orta sınıf telefonlar arasında sıkı bir rekabetin yaşandığı günümüzde, markaların çoğunlukta olması ise kullanıcı nezdinde bir hayli sevindirici. Zira model yelpazesinin geniş olması, seçim arifesinde olan kullanıcıların kendine uygun modeli bulmasında yardımcı oluyor. Bu modeller arasında geçtiğimiz günlerde TCL'in de bir telefonu katıldı. Adı ise 10L.
TCL 10L, tasarımıyla kibar görünümlü bir model olurken, sahip olduğu özelliklerle de orta sınıfın iyi bir üyesi oluyor. Peki, telefonda ne gibi özellikler var, bizlere neler sunuyor? Şimdi daha yakından incelemeye başlayalım.
TCL 10L Tasarımı Nasıl?
TCL 10L, dediğimiz gibi ince yapılı ve tasarım çizgisiyle kibar görünümde bir model oluyor. Yine markanın daha önce incelediğimiz TCL Plex isimli modelinin tasarım çizgisini sürdüren 10L, elimizde beyaz renkli modeliyle bulunurken, telefonun kenarları yuvarlatılmış 8.4 mm inceliği ile elde rahat bir tutuş sağladığını söyleyelim. Telefonun ağırlığı ise 180 gram seviyesinde. Bu değerlerle telefon tasarım anlamında gayet makul.
Telefonun arka yüzeyi plastik malzemeye sahip, fakat güzel göründüğünü söylemeliyiz. Bu panelin üst kısmında yatay şeklinde yerleştirilen kamera alanı ve altında da parmak izi sensörü dikkat çekerken, telefonun yekpare ekranında ince kenar çerçeveleri ve köşede delik şeklinde ön kamera yer alıyor.
Bu arada ekranın üzerinde bir koruma filmi bulunuyor, kutusundan kılıfın çıkması da avantaj sağlıyor. Ancak kutu içeriğinde kulaklık yok. Yine de telefonun üst kenarında 3.5 mm kulaklık girişinin yer alması, kendi kulaklığınızı kullanabilmeniz için güzel haber.
Telefonun sağ kenarında ses ve güç butonları, sol kenarda SIM kart ve microSD kart çekmecesi mevcut. TCL 10L, çift SIM kart destekli bir model, böylece iki hattınızı birden çalıştırabiliyorsunuz.
Telefonun alt kenarına baktığımızda da burada USB-C portu ile hoparlör mazgallarını görüyoruz. Fakat bunlardan yalnızca biri ses sağlıyor, diğeri kozmetik olarak yerleştirilmiş.
TCL 10L Ekran Özellikleri
TCL 10L, büyük ekranlı telefonlardan oluyor. 6.53 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan telefonun ekran çözünürlüğü de 1080x2340 piksel seviyesinde. 19.5:9 ekran en – boy oranı sunan telefon, IPS LCD panelin tüm yeteneklerinden besleniyor ve güzel bir görüntü sağlıyor.
Ekranda HDR desteği mevcutken, ayrıca TCL'in NXTVISION özelliği bu telefonda da karşımıza çıkıyor. NXTVISION özelliği, ekranda görüntülenen içeriğin rengi üzerinde 6 eksenli iyileştirmeye gidiyor ve bu sayede özellikle multimedya uygulamalarında farkı görebiliyorsunuz. Ekrandaki içeriğin daha net görünmesi için 2D kenar iyileştirme özelliğini kullanan NXTVISION, video görüntülemelerinde de SDR'dan HDR'a gerçek zamanlı dönüştürme yeteneğini kullanıyor.
Ekrana ilişkin çok sayıda özel ayar mevcut. Ayarlardan NXTVISION için ayrılan bölümden buna özel ayarları bir arada görebiliyorsunuz. Buradan telefonu okuma moduna alabilir, ekran rengini ayarlayabilir ve adaptif tonlama özelliğini aktive edebilirsiniz.
Ekranın renk sunumu gayet başarılı, kontrast oranı keskin ve bunlar neticesinde Netflix olsun, YouTube olsun veya telefonun kameralarıyla kaydettiğiniz görüntüler olsun, güzel bir görüntüleme deneyimi elde edebileceğiniz gibi, az önce bahsettiğimiz okuma modunu da aktifleştirerek, uzun soluklu okumalarınızı da ekran parlaklığından rahatsız olmadan yapabilirsiniz. Yine ekrana ilişkin olarak koyu modun bulunduğu bilgisini de verelim.
TCL 10L Özellikleri Neler?
TCL 10L, orta segmentin bir üyesi oluyor. Telefonun işlemci hanesinde, Qualcomm Snapdragon 665 bulunuyor. Android 10 işletim sisteminin kullanıldığı telefonda, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut. Grafik birimi olarak Adreno 610 yer alırken, telefonun depolama kapasitesini microSD kart yoluyla 256 GB daha arttırabiliyorsunuz.
TCL, bu modele Android 11 güncellemesinin geleceğini söylüyor. Bu da telefonun kullanım ömrünü arttıracak önemli maddelerden biri olurken, telefonun kablosuz bağlantıları arasında 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, aptX desteği, NFC ve FM radyo yer alıyor.
TCL 10L'nin batarya kapasitesi ise 4000 mAh seviyesinde. Peki, telefonun performansı nasıl?
TCL 10L Performansı Nasıl?
TCL 10L, kendine orta segmentte rahat yer bulan bir model oluyor. Telefonun gerçek dünya kullanımından bahsedeceğiz ancak önce sentetik test sonuçlarına bakalım.
TCL 10L, AnTuTu Benchmark sonucuyla bizlere 175 bin 530 puan sonucu veriyor. Geekbench sonucuna baktığımızda ise, tek çekirdek skoruyla 310 puan, çoklu çekirdek performansıyla ise 1039 puan rakamlarını karşımıza getiren telefon, bu sonuçlarla kağıt üzerinde rakiplerinin gerisinde kalıyor.
TCL 10L'yi rakamsal olarak tabloya yansıttığımızda, AnTuTu Benchmark genel performans değerlendirmesiyle orta sıralarda kendine yer bulduğunu gördüğümüz telefon, saf işlemci performansına geldiğimizde ise, geriye düşüyor. Doğrusu bu: Bu segmentte işlemci konusunda ondan daha güçlü telefonlar var. Fakat iş fiyata geldiğinde ise, listedeki hemen her telefondan daha bütçe dostu bir model oluyor TCL 10L. Şu an bir araştırma yaparsanız, TCL 10L'nin elimizdeki 64 GB'lık modelini 2639 TL fiyatla bulabiliyorsunuz ki, bu da bu kategori için uygun bir değer.
Peki, TCL 10L'nin günlük performansı nasıl? Biraz da bundan bahsedelim ki, bu rakamsal değerlere göre daha önemli elbette.
Snapdragon 665 işlemcinin gücünden faydalanan ve buna 6 GB RAM ile eşlik eden model, günlük kullanımda gayet etkili bir performans sergiliyor ve oyun performansıyla da iyi bir izlenim bırakıyor. Telefonda Call of Duty Mobile ve Asphalt 9 gibi oyunları orta grafik ayarlarında rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca telefonun ekran adımında da bahsettiğiniz ekran avantajlarından yararlanarak güzel bir görsellik sağlayabiliyorsunuz.
Çoklu uygulama kullanımları sırasında da herhangi bir sorun gözlemlemediğimiz telefon, akıcı bir şekilde çalışıyor. Telefonun pil ömrü de bunu destekleyecek cinsten. Dediğimiz gibi telefon 4000 mAh kapasitesinde bir batarya içeriyor ve bu kapasite ile çoklu kullanımda bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Çoklu kullanımdan kastımız, karışık kullanım; yani Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları, YouTube'dan video izleme, Spotify'dan müzik dinleme ve kısmi oyun oynadığınız bir senaryoda tam günü tamamlayabilme imkanı tanıyor telefon.
Ancak şarj konusunda hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj desteği gibi opsiyonlar yok. Bu nedenle telefonu şarj etmesi zaman alabiliyor.
Bu arada telefonun performansına ilişkin olarak parmak izi sensörünün gayet akıcı çalıştığını, yüz tanıma özelliğinin ise bu sınıftaki başka modellerde de karşılaştığımız gibi loş ışıkta tekleyebildiğini söyleyelim.
TCL 10L ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
TCL 10L Kameraları
Gelelim TCL 10L'nin kameralarına. Telefonun arkasında yatay şekilde yer alan kamera alanı var demiştik. Burada bize 4 adet kamera sunan telefon, ayrıca bu kameraların her iki yanına da LED flaşlar yerleştirmiş.
Telefonun kameralarına baktığımızda, burada 48 MP ölçüsünde ana kameranın başı çektiğini görüyoruz. f/1.8 diyaframlı ve 26 mm'lik bu kamera geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Faz algılamalı otofokusun yer aldığı bu kamerada OIS ise bulunmuyor. Videolar için EIS desteği ile video dengeleme tercih ediliyor.
Ana kamera varsayılan olarak 12 MP fotoğraflar çekebiliyor. 48 MP şeklinde fotoğraf çekmek için ise kamera arayüzünden ayarı yapmanız lazım.
Telefondaki diğer kameralar ise 8 MP geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde karşımıza çıkıyor.
Arka kameralarla özellikle iyi ışık şartlarında güzel manzara çekimleri yapabiliyorsunuz. Renkler ve detay seviyesi sınıfı için kabul edilebilir ölçüde olurken, arka kamera ile portre çekimler ve süper makro modu ile 4 cm'den yakın plan fotoğraflar çekmek mümkün. Fakat bu konuda çok iddialı olmadığını söyleyelim. Ayrıca kamerada deklanşör gecikmesiyle karşılaştığımızı da belirtmemiz gerekiyor.
Telefonun arka kamerası için profesyonel çekim modu da yer alırken, herhangi bir gece modu yok. Buna bağlı olarak gece, düşük ışıkta yapacağınız çekimlerde pek iyi sonuçlar alamayacağınızı da ilave edelim.
Arka kameralar arasında arayüz üzerinden kolay şekilde geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yandaki ve alttaki ikonları kullanarak geçişler yapabilir, geniş açılı moda atlayabilir, 2x ve 10x yakınlaştırma sağlayabilirsiniz. Üstten HDR'ı da açabildiğiniz telefonda çok detaylı olmasa da yapay zeka ile sahne tanıma özelliği de mevcut durumda.
Arka kamerada 30 kare 4K video kayıt yeteneği mevcutken, ön kamerada ise Full HD çözünürlük tercih edilmiş. Ekranın köşesinde bulunan delik içindeki ön kamera 16 MP şeklinde. f/2.2 diyafram ve 28 mm geniş açılı sensör ile beraber tıpkı arka kamera için söylediğimiz gibi, gün içinde yapacağınız özçekimlerde iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir yüz güzelliği modunun bulunduğunu da söyleyelim.
TCL 10L ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
TCL 10L, orta sınıf akıllı telefonlar arasında şık ve kibar modellerden biri oluyor. Özellikle ekranı ile rakiplerinden ayrılmayı başaran telefon, inceleme boyunca bahsettiğimiz artılarının yanında eksileriyle de ortalama modellerden biri oluyor. Sınıfının rekabetçi bir modeli olmadığı açık, ancak pek çok modele göre de fiyat avantajı içeriyor; o nedenle değerlendirmeye alınabilir.
TCL 10L'nin fiyatı ise söylediğimiz gibi 2639 TL olarak pazarda yer alıyor.
CHIP Online Notu: %78
+ Şık tasarım
+ Şahane ekran
+ Sınıfına uygun kullanım deneyimi
+ İdeal pil ömrü
+ 4'lü kamera dizilimi
+ Bağlantı seçenekleri
+ Koruma kılıfı ve film bandı
- Stereo hoparlör yok
- Gece çekimi
- Deklanşör gecikmesi
- Hızlı şarj yok
Kimler TCL 10L Satın Almalı?
Uygun fiyatlı, ekranı ve tasarımıyla güzel, uzun vadeli kullanılabilecek orta sınıf bir akıllı telefon arayanlar TCL 10L modelini tercih edebilirler.
TCL 10L Alternatifleri Neler?
TCL 10L'ye alternatif olarak Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Realme 6i modelleri de değerlendirilebilir.
TCL 10L Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Boyutu: 6.53 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
Bellek (RAM): 6 GB
Grafik İşlemci: Adreno 610
Dahili Depolama: 64 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 16 MP
Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
Batarya: 4000 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Var
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 75 x 162 x 8.4 mm
Ağırlık: 180 gr.
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