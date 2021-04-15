TCL, 3 Yeni 20 Serisi Akıllı Telefonunu Tanıttı. İşte Özellikleri!

Dünyanın en çok satan tüketici elektroniği markalarından ve önde gelen teknoloji şirketlerinden TCL, bugün dünya çapındaki basın etkinliğinde üç yeni 20 Serisi akıllı telefonunu tanıttı. TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ ve TCL 20L olmak üzere bu yeni mobil cihaz üçlüsü, bu yılın başlarında CES 2021'de duyurulan TCL 20 5G ve TCL 20 SE'ye katılarak şirketin artan değerini, performansını ve inovasyon vaatlerini pekiştiriyor ve cihazlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu temel avantajlar ve yeni teknolojiler, ister evde ister hareket halindeyken kullanıcılara yüksek, ancak uygun fiyatlı bir mobil deneyim sağlıyor.
TCL Communication Global Pazarlama Genel Müdürü Stefan Streit, "Yeni 20 Serisi akıllı telefonlarımız, TCL'in tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve aşmak için oluşturulan yenilikçi teknolojileri sunmaya devam etmesinin olağanüstü örnekleridir" dedi ve şöyle ekledi: "Özellikle sanal veya sosyal mesafeli bir dünyada bağlantıda olduğumuz bu dönemde, akıllı telefonunuzla sağladığınız bağlantınızı geliştirmek için tasarlanmış yeni mobil ürünler geliştiriyoruz."
Serinin öne çıkan görsel zenginliği, TCL'in gelişmiş ekran optimizasyonu teknolojisi NXTVISION tarafından sunuluyor. Bu özel deneyim, gerçek hayattaki görsel deneyimleri geliştirmek için daha keskin ayrıntılar ve daha fazla kontrast sunuyor. NXTVISION ayrıca göz yorgunluğunu ve mavi ışığı azaltmak için yüksek düzeyde göz koruması sağlıyor.
20 Serisi'nin tamamı, Google tarafından Android Enterprise Tavsiye Edilen cihazlar olarak teyit edilmiş bulunuyor. Google tarafından kurumsal kullanımda önerilen cihazlarıyla TCL, bu alandaki seçkin şirketler grubuna katılıyor. Android Enterprise Tavsiyeleri, Google tarafından yürütülen ve sıkı bir test süreciyle desteklenen en iyi uygulamaları ve ortak gereksinimleri belirliyor. Önerilen her Android Kurumsal cihaz, performans, tutarlılık ve güvenlik güncellemeleri açısından kurumsal sınıf gereksinimlerine göre doğrulanıyor.
TCL 20 Pro 5G – NXTVISION 2.0 Tarafından Desteklenen Bugüne Kadarki En İyi TCL Telefonu
TCL 20 Pro 5G, gelişmiş özellikler ve üstün performans arayan stil bilincine sahip tüketiciler için tasarlandı. 5G bağlantısına ek olarak, kullanıcı deneyimini yeni zirvelere taşımak için tasarlanmış çeşitli ekran ve kamera yükseltmeleri sunuyor.
Kavisli 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan TCL 20 Pro 5G, Pixelworks tarafından desteklenen tamamen yeni NXTVISION 2.0, Akıllı Ekran teknolojisi sayesinde gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. İkinci nesil tescilli teknoloji, sektör lideri renk doğruluğu sağlıyor ve geliştirilmiş yapay zeka görsel geliştirme, ekrandaki içeriği ve sahneleri tanıyor ve daha doğru ve uyarlanabilir kalibrasyon için rengi, kontrastı ve keskinliği otomatik olarak ayarlıyor. TCL 20 Pro 5G, Netflix'te dizi, belgesel ve film izlemek için HDR10 oynatmayı da destekliyor.
Bağımsız üçüncü taraf test laboratuvarı DXOMARK kısa süre önce TCL 20 Pro 5G'yi test etti ve NXTVISION tarafından yönlendirilen bir derece olan 89 ekran puanı verdi. Bu puan, cihazı kendisinden iki kat pahalı olan en iyi mobil rakipler arasında konumlandırıyor.
Optimize edilmiş ekran teknolojisi ve darbeye dayanıklı tasarımla gelen TCL 20 Pro 5G, Sony IMX ana sensörü ile birlikte dörtlü arka kamera dizisinin yanı sıra ultra geniş, makro ve derinlik sensörleri için lenslere ve HDR özellikli 32MP ön kameraya sahip. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile aile ve arkadaşların profesyonel görünümlü fotoğraflarını bir çırpıda çekmeyi mümkün kılarken, yüksek çözünürlükte pürüzsüz ve net görüntüler sağlıyor. Ayrıca, Backlight Selfie, güneş arkanızdayken veya gölgede olduğunuzda fotoğrafların bozulma olasılığını ortadan kaldırıyor, böylece kendinizi ve arkadaşlarınızı mümkün olan en iyi ışıkta çekebiliyorsunuz.
Bu akıllı telefon tam bir gün boyunca güç sağlıyor ve hızlı şarj teknolojisi, piliniz azalmaya başladığında hızla doldurmanızı kolaylaştırıyor. Kablosuz şarj özelliğinden de yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca 256 GB dahili depolama alanı ve 1 TB'a kadar mikro SD kapasitesi sayesinde içerikleri sürekli silmeye gerek kalmadan bol miktarda görüntü ve yüksek çözünürlüklü video depolamak için fazlasıyla yeriniz oluyor.
TCL 20 Pro 5G, Deniz Mavisi ve Gümüş Grisi renklerde birkaç Avrupa ülkesinde hemen satışa sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda Avrupa'da ve dünyada kullanımda olacak. Fiyatlandırma pazara göre değişiyor.
TCL 20 Pro 5G ile özel olarak çalışacak şekilde tasarlanan iki aksesuar da bugün duyuruldu. Şeffaf kenar çevirme kapağı, telefonu çiziklerden ve diğer hasarlardan korurken, videolar veya görüntülü aramalar için yatay bir stant görevi görür. Ayrıca, Hibrit Aktif Gürültü Engelleme ve tüm gün konfor için üstün kulak içi uyum sunan TCL MOVEAUDIO S600 kablosuz kulaklıklar, cihaza uyacak şekilde yeni gümüş gri rengiyle satışa sunuldu. TCL 20 Pro 5G'nin Super Bluetooth özelliği, dört adede kadar Bluetooth cihazı bağlayarak ses akışının sınırlarını zorluyor, böylece kullanıcılar istedikleri yerde arkadaşlarıyla aynı anda müzik paylaşabiliyor.
TCL 20L+ – İleri Düzey Fotoğrafçılık ve Estetik Tasarım
TCL 20 Pro 5G'yi tamamlayan TCL 20L+, ekranı, gelişmiş fotoğraf özellikleri ve göz kamaştırıcı yıldız ışığı tasarımıyla dikkat çekiyor. TCL 20L+, sıcak bir yaz gününde güneş gözlüğü takarken ekranınızı mükemmel bir şekilde, doğal renklerde görmenizi sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyon Ekran teknolojisi ile gelen ilk telefon. Geniş bir HD+ ekrana sahip olan TCL 20L+, NXTVISION ekran optimizasyonu ile film ve TV şovları gibi içeriklerin tüm ayrıntılarıyla izlenebilmesini sağlıyor.
Bütçeye uygun fotoğrafçılar için ideal olan TCL 20L+, optimum netlik ve renk üretimi sağlayan yüksek çözünürlüklü 64MP dörtlü kameraya sahip. Arka Işık Selfie ve Süper Gece modu da var, böylece kullanıcılar kendilerini ve arkadaşlarını mümkün olan en iyi ışıkta sunabiliyor.
Dahası, TCL 20L+ önemli bir özellik olan 256GB depolama alanı ile birlikte geliyor ve 1 TB'a kadar mikro SD Kartı destekliyor.
Arka panel, Samanyolu'ndan ilham alan göz kamaştırıcı, ışık yansıtıcı bir yüzey oluşturmak için bir milyondan fazla prizmatik kristal çukura sahip. Ayrıca parmak izlerine ve çiziklere karşı direnciyle güzellik ve dayanıklılığın birlikte var olabileceğini kanıtlıyor.
TCL 20L+, birkaç Avrupa pazarına hemen sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda Samanyolu Grisi ve Kuzey Yıldızı Mavisi renkleriyle daha fazla ülkeye sunulacak. TCL 20L+'a benzer özelliklere sahip ve bölgeye özel bir tasarım olan TCL 20S ise yakında Kuzey Amerika'ya da gelecek.
TCL 20L – Sürükleyici Ekran ve Sürekli Pil Ömrü
TCL 20L, 6.67 inçlik güzel bir ekrana ve TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyon Ekran teknolojisine sahip bütçe dostu, değer dolu bir telefon. Cihaz tipik kullanımda iki gün kesintisiz kullanılabiliyor, böylece güç olmadan bir yerde sıkışıp kalma konusunda endişelenmeye gerek kalmıyor. Ayrıca, 5.000 mAh pil sayesinde muhteşem bir performans ve pil ömrü sunan yerleşik Smart Manager'ımız tarafından optimize edilen hızlı şarj özellikleriyle birlikte geliyor. TCL 20L, NXTVISION ile çok yönlü 48MP dörtlü kamera ayrıcalığının yanı sıra geniş açılı, makro ve bokeh kameralar gibi tüm araçları mümkün kılıyor. Ayrıca, fotoğrafları bir sonraki seviyeye taşıyacak 16MP selfie kamerası da buna dahil.
TCL 20L, 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor ve 1 TB'a kadar mikro SD Kartı destekliyor.
Yarından itibaren birkaç Avrupa ülkesinden başlayıp önümüzdeki haftalarda dünyanın dört bir yanındaki belirli bölgelere hizmet vermeye başlayan TCL 20L, Ay Mavisi ve Elips Siyah renklerde satışa sunulacak.
TCL Ekibi - Marka Elçilerimizle Güçlü Yeni Kampanya
TCL'in itici gücü Ekran Büyüklüğü: Ekran teknolojilerinde uzmanlığıyla meşhur olan marka, bunu kullanıcılarının en güzel anlarını kutlamaları için güçlü bir destek olarak sunuyor.
TCL'in spor sponsorlukları ile uzun bir geçmişi olması da tesadüf değil. TCL Avrupa marka elçileri olarak en yetenekli altı futbolcuyu ağırlıyor: Paul Pogba, Harry Kane, Saul Niguez, Krzysztof Piatek, Marco Reus ve Gianluigi Donnarumma. TCL bu isimleri Avrupa TCL Takımı olarak görüyor.
TCL, Euro Cup öncesinde, nisan ayında başlatılacak güçlü bir yeni kampanya başlatıyor: İzleyiciler, ikonik oyuncuların ev sahipliğini yaptığı Twitch'te yayınlanan Fortnite'taki efsanevi TCL büyükelçilerinden bazılarını karşı karşıya getirerek benzersiz bir TCL mücadelesi sergileyecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın