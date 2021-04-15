TCL, 3 Yeni 20 Serisi Akıllı Telefonunu Tanıttı. İşte Özellikleri!

Dünyanın en çok satan tüketici elektroniği markalarından ve önde gelen teknoloji şirketlerinden TCL, bugün dünya çapındaki basın etkinliğinde üç yeni 20 Serisi akıllı telefonunu tanıttı. İşte TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ ve TCL 20L!