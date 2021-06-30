TCL Uygun Fiyatlı Alcatel 1'i Tanıttı! İşte Özellikleri!

TCL Communication Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Stefan Streit, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yeni Alcatel 1 akıllı telefonumuzla TCL olarak tüketicilerin ihtiyaçlarından fazlasını veren telefonlar sunmaya devam ettiğimizi gösteriyoruz. Sürekli olarak herkes için keyifli anlar yaratan yeni ürünler geliştiriyoruz. Alcatel 1, en uygun fiyatlı akıllı telefonları büyük değerle sunma taahhüdümüzü bir kere daha gözler önüne seriyor."
Alcatel 1 – Önemli temel özellikleri kompakt tasarımda sunuyor
Alcatel 1 kullanıcıların bir akıllı telefonda ihtiyaç duyduğu temel özelliklerin tamamını kompakt ve şık bir tasarımda sunuyor. Dört çekirdekli bir çip setinden güç alan Alcatel 1'de kullanıcıların uygulamalar arasında hızlıca ve kolayca geçiş yapabilecek yüksek performansa sahip olması için Android™ 11 (Go sürümü) bulunuyor.
5 inç 18:9 ekrana sahip Alcatel 1, rahat ve yuvarlak bir tutuş sağlayan kavisli çerçevesiyle hareket halindeyken video izlemek için ideal bir kullanım sunuyor. Arkadaki ince oymalı doku, kaymayan ve parmak izi bırakmayan bir yüzeyin yanı sıra telefonun zarif estetiğini tamamlayan hareketli bir ışık efekti sağlıyor.
Alcatel 1 akıllı ve kolay kullanıcı deneyimi düşünülerek oluşturuldu. Fotoğraf çekerken yüz takibi, kullanıcıyı ve arkadaşlarını odakta kalmasını sağlıyor. Göz Rahatlığı modu da ekrandan gelen mavi ışık miktarını azaltarak gözün yorulmamasına yardımcı oluyor.
Ağustos 2021'de Avrupa'da satışa çıkacak olan Alcatel 1, siyah ve mavi renk seçenekleriyle geliyor.
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