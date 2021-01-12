TCL, Yeni Akıllı Telefonları 5G'li TCL 20 Serisini Tanıttı

TCL, resmi sanal CES 2021 basın konferansında geliştirilmiş NXTVISION 2.0 ekran teknolojisine sahip yeni akıllı telefonlardan oluşan TCL 20 Serisi'ni tanıttı. 20 Serisi, doğadan ilham alan bir tasarımı performans ve uygun fiyatla birleştirerek tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geçen yılki 10 Serisi'nin üstüne çıkıyor. Yapılan yükseltmeler arasında iki 5G özellikli model, gelişmiş görüntüleme, daha iyi performans ve pil ömrü gibi özellikler yer alıyor.
TCL 20 5G Özellikleri Neler?
6,67 inç FHD+ Dotch ekrana sahip olan TCL 20 5G, gelişmiş bir ekran ve video akışı deneyimi ile birlikte güçlü 5G performansı arayanlar için tasarlandı. NXTVISION teknolojisi ile donatılan TCL 20 5G, Netflix'te dizi, belgesel ve film izlemek için HDR10 video oynatımını destekliyor ve kullanıcılara, içerik üreticilerinin olmasını istediği kalitede video izleme imkanı sağlıyor. NXTVISION ayrıca olağanüstü bir görsel deneyim için SDR'den HDR'ye gerçek zamanlı dönüştürme aracına ve ekranın renk doğruluğunu daha da artıran özel parça parça ekran kalibrasyon moduna sahip.
Telefonun 5G özellikleri, 8nm sekiz çekirdekli Snapdragon 690 5G yonga setiyle destekleniyor. Bu teknolojiler, müşterinin kullandığı tüm uygulamalarda, oyunlarda ve hizmetlerde sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlandı. TCL 20 5G'nin güç yönetimi, yerleşik 4500 mAh pilin daha da uzun ömürlü olmasına yardımcı olmak için veri kullanımına göre 4G ve 5G arasında otomatik olarak geçiş yapan Akıllı 5G teknolojisi ile iyileştiriliyor.
Çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekmek isteyenler için TCL 20 5G'de yapay zekadan güç alan üçlü kamera kurulumunun yanı sıra düşük ışıkta yüksek çözünürlüklü çekim yapmayı, otomatik odaklamayı ve video görüntü sabitlemeyi geliştiren teknolojiler bulunuyor. 48 megapiksel ana arka kamera, ayrıntılı fotoğraflar çekiyor ve her seferinde net ve göz alıcı fotoğraflar çekmek için PDAF otomatik odaklamayı kullanıyor.
Sis Grisi ve Durgun Mavi renk seçeneklerine sahip TCL 20 5G, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.
TCL 20 SE Özellikleri Neler?
Uygun fiyatlı yeni TCL 20 SE, gelişmiş bir akıllı telefona ait tüm özelliklerin yanı sıra her yerde aynı A/V (Görsel/İşitsel) deneyime sahip olmak isteyenler için üstün bir video eğlence sistemi sunuyor.
Cihaz en gelişmiş görüntüleme deneyimi için yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekran ve ince bir kasada geniş, sinema gibi görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranıyla çarpıcı bir video performansı sunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE'de ayrıca kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliğine de sahip. Bu özellik, sağ veya sol köşeye kaydırılarak aktifleştiriliyor, boyutu ayarlanabiliyor ve ekranda herhangi bir yere taşınabiliyor.
TCL 20 5G gibi TCL 20 SE de SDR'den HDR'ye dönüştürme teknolojisi sayesinde göz alıcı videolar oynatabiliyor. NXTVISION teknolojisi sayesinde renk, kontrast ve netlik, videolar izlenirken gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Akıllı telefonun çift hoparlör tasarımı, ses deneyimini de iyileştiriyor. Cihaz kullanıcının elindeyken hoparlörler engellenmiyor ve Hi-Res Audio sertifikasıyla da uyumlu. TCL 20 SE'de tüm bu özelliklere güç sağlamak için Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca cihazda bulunan On-The-Go ters şarj özelliği de başka bir akıllı cihazın veya daha küçük bir aracın pilini doldurabiliyor.
TCL 20 SE'nin temelinde en gelişmiş video eğlencesi ve güç yer alıyor. Cihazın dörtlü arka kamerası, fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılayacak ve arka planı daha güzel hale getirecek şekilde ayarlamak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor. Ek olarak, yeni Yapay Zeka Nesne Silici de arka plandaki kişileri veya nesneleri temizleyebiliyor.
TCL 20 SE, bu ay Gece Siyahı ve Aurora Yeşili renk seçenekleri birçok ülkede satışa sunulacak.
NXTVISION 2.0 Ekran Teknolojisi
20 Serisi'nde TCL'in ürettiği en yeni ekranlarının yanı sıra TCL'in kendisine ait gelişmiş ekran optimizasyonu ve kamera teknolojisi olan yeni nesil NXTVISION yer alıyor. NXTVISION 2.0, kullanıcılara geçen yıl TCL 10 Serisi ile piyasaya sürülen versiyonuna kıyasla video ve görüntüleme deneyiminde birçok iyileştirme sunuyor. Bunların arasında gelişmiş Standart Dinamik Aralık görüntüleri (SDR) Yüksek Dinamik Aralık (HDR) görüntülere dönüştürme, gelişmiş renk kalibrasyonu ve daha fazla göz güvenliği bulunuyor. 20 Serisi'ndeki belirli cihazlar, TCL'in yeni yapay zekalı görsel geliştirme teknolojisinin yanında dokunmatik ekran sorunlarını azaltmak ve uyarlanabilir ekran özellikleri sunmak için yapay zeka yazılımıyla birleştirilen yeni nesil özel bir görüntü motoru içeriyor. Yapay zekalı görsel geliştirme teknolojisi, ortamın ışıklandırmasını akıllı bir şekilde algılayan ve parlaklığı, renk doğruluğunu, netliği ve kontrastı otomatik olarak iyileştirmek için farklı görseller arasında ayrım yapan bir algoritma olarak öne çıkıyor.
TCL Tab 10S Özellikleri Neler?
TCL, aynı zamanda yeni tablet ve çevre cihazlarını da tanıttı. TCL Tab 10S tableti, 10.1 inç büyüklüğünde bir ekran ile Full HD + çözünürlüğünde görüntü üretirken, 3GB ve 4GB RAM seçenekleri ve 32 GB ile 64 GB hafıza opsiyonları ile satışa sunulacak. 8000 mAh kapasitesinde bataryaya yer veren tablette, yine opsiyonel olarak LTE desteği sağlanacak.
TCL Tab 10S'in de mart ayından itibaren raflarda olması bekleniyor. Wi-Fi versiyonu 199 euro olarak belirtilirken, LTE modelinin fiyatı 249 euro şeklinde.
TCL Çok Ekranlı İş Birliği
Şirket, CES 2021'de belirli TCL 20 Serisi akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar ve PC'ler arasında gelişme aşamasında olan çok ekranlı işbirliği çalışmalarını tanıtacak. Bu işbirliği aynı zamanda TCL'in derin dikey entegre ekosisteminin bir başka yararı olarak öne çıkıyor. Bluetooth, WiFi veya NFC gibi basit kablosuz bağlantılar aracılığıyla TCL, dosyaları ve multimedyayı bir cihazdan diğerine sorunsuz bir şekilde aktarmayı mümkün kılacak. Hızlı ve kolay çoklu görev için telefon ekranını PC'ye bağlayan kullanıcılar, akıllı telefonlarının ekranını tablet ve televizyon gibi daha büyük ekranlara yansıtabilecek. Konuyla ilgili daha fazla bilgi, yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek.
TCL Communication CEO'su Aaron Zhang, konuyla ilgili şunları söyledi: "TCL Mobile markasının lansmanını başarılı bir şekilde tamamladığımız 2020'de dünyanın en büyük uçtan uca global tüketici elektroniği markalarından birisi olarak oluşturduğumuz hareketlilikten güç aldık ve büyümeye devam ettik. Bu yüzden 2021 TCL için çok önemli bir yıl olacak. TCL markalı mobil cihazlarımız sayesinde bu yıl TCL ile bağlantılı premium özelliklerden ve tasarımdan ödün vermeden 5G bağlantısını daha uygun fiyatlı ve dünyanın her yerindeki insanlar için erişilebilir hale getirerek TCL ekosistemimizi güçlendirmeye daha fazla önem vereceğiz."
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