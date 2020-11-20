Tech Data, Avrupa'da Yılın Distribütörü Seçildi

Tech Data, kanal ortaklarının önemli hizmet alanlarındaki performanslarına göre distribütörleri değerlendirdiği CONTEXT ChannelWatch 2020 Ödüllerinde "Avrupa'da Yılın Distribütörü" ve "Avrupa'da En İyi Müşteri Hizmetlerini Sunan Distribütör" ödüllerinin sahibi oldu.
Dünyanın en büyük online BT bayii anketleri arasında yer alan CONTEXT ChannelWatch her yıl 7 binin üzerindeki BT bayisinin davranış, görüş ve öngörülerine yönelik önemli tespitler sunuyor. Anket kapsamında her ülkenin bayileri birlikte çalıştıkları distribütörleri CONTEXT ChannelWatch Yılın Distribütör Ödüllerine aday gösterebiliyor.
Tech Data Avrupa Başkanı Patrick Zammit, şirketinin kazandığı başarılara dair şu görüşleri paylaştı: "Bu ödüllerin, yalnızca bir ülkeden değil, tüm Avrupa'dan değerli müşterilerimizin doğrudan geri bildirimleri sonucunda gelmesi bizim için özellikle gurur verici. Bu zorlu yıl boyunca, iş arkadaşlarımızın sağlığını ve refahını korumaya odaklanırken, kanal ortaklarımızı desteklemeye ve etkili bir çözüm ve hizmet gamının yanı sıra yeni nesil teknoloji ürünleriyle ortaklarımızın işlerine değer katmaya devam ettik. Ortaklarımızın başarısını kendileri için bir tutkuya dönüştürmüş olan ve güvenilir danışmanlar olarak bölgedeki müşterilerimizle değerli ilişkilerimizi güçlendirmek için çok çalışan Tech Data ekibi adına bu takdiri kabul etmekten büyük mutluluk duyuyorum."
CONTEXT Kurucu Ortağı ve CEO'su Howard Davies, ise şunları söyledi: "Bu ödüller, bayilerin Tech Data'yı, BT dağıtım sektöründeki olağanüstü konumunu ve bu zorlu zamanda sunduğu yüksek kaliteli ve esnek desteğin yanı sıra pazara sunduğu hizmetleri ne kadar takdir ettiğinin bir göstergesi. Ödülün ortaya net bir şekilde koyduğu bir diğer gerçek ise Tech Data'nın kanal ortaklarıyla kurmuş olduğu güçlü ilişki. Bayilerin Tech Data'ya duydukları güven, iş ortamında yaşanan belirsizlik dönemlerinde sürdürülebilir ve üretken bir BT kanalı olmanın da anahtarlarından biri."
CONTEXT ayrıca Tech Data'nın hem İspanya hem de Portekiz'de ChannelWatch 2020 Ödülleri kapsamında Yılın Distribütörü ve En Yenilikçi Distribütör olarak tanımlandığını da teyit etti.
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