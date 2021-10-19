Tecno Camon 16 İncelemesi

Bu bölümde, kısa bir süre önce Türkiye pazarına giren yeni bir telefon markası olan Tecno'nun Camon 16 isimli yeni akıllı telefonunu değerlendireceğiz. Özellikle uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayanların ilgisini çekebilecek olan Tecno Camon 16, ilk etapta göze iyi bir giriş seviyesi telefon gibi görünüyor. Özellikle büyük ekranı ve buna bağlı olarak büyük boyutları ile dikkat çeken telefonda, arkada 4 kamera ve 5000 mAh kapasitesinde oldukça geniş bir batarya bulunuyor.
Tecno Camon 16 Tasarımı Nasıl?
Hemen Camon 16'yı tasarımıyla değerlendirmeye başlayacak olursak, arka yüzeyin plastik malzemeye sahip olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Ancak fena bir malzeme kullanılmamış. Parlak beyaz renkli yüzey, elde iyi bir his bırakıyor. Elimizde Bulut Beyazı rengiyle yer alan telefonu ayrıca gri ve mavi renk seçenekleriyle de tercih edebiliyorsunuz.
Kamera bölgesi telefonun arka yüzeyinde kare bir bölgede yer alıyor. Hemen altında yine fiziksel parmak izi sensörünü bulunduran telefonda bu sensör gayet akıcı çalışıyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut ve o da gayet seri.
Telefonun çevresine baktığımızda sol yanda SIM kart çekmecesini görüyoruz. Tecno Camon 16, çift SIM kart destekli bir telefon. Burada ayrıca microSD kart yuvasını görmek de sevindirici. Alt kenarında ise kulaklık girişi, USB portu ve hoparlör mazgalı yer alırken, sağ kenarda ses ve güç butonları bulunuyor.
Tasarım olarak her şeyin yerli yerinde göründüğünü söyleyebileceğimiz Camon 16, yalnız biraz kalın bir model. Telefonun kalınlığı 9 mm olurken, ağırlığı ise 207 gram civarında. Öte yandan önden bakıldığında her ne kadar geniş bir ekranın sahibi olsa da, üst ve alt kenar çerçevelerinin de yine biraz kalın tutulduğunu görmek mümkün.
Tecno Camon 16 Ekran Özellikleri
Telefonun ekranı tam 6.8 inç boyutunda. Böylece multimedya tüketimi için gayet elverişli bulduğumuz telefonda, ekran paneli IPS LCD olurken, ekran çözünürlüğü ise 720x1600 piksel, yani HD+ çözünürlüğünde. Ekranın Gorilla Glass 3 ile korunması sevindirici bir detay olurken, ekranın üzerinde ekstra bir ekran koruma filmi bulunmuyor. Ancak kutu içeriğinde telefonun arkasını koruyabileceğiniz bir silikon kılıf mevcut durumda.
Tecno Camon 16 Teknik Özellikleri
Camon 16'da MediaTek Helio G70 işlemci yer alıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli yapıda tasarlanmış ve 2.0 GHz frekansında performans odaklı, 1.7 GHz frekansında verimlilik odaklı 4'er çekirdekten oluşuyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yer aldığı telefonda, microSD kart opsiyonunun bulunması da depolama alanını artırabileceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan telefonda 6 GB RAM bulunması da oldukça avantaj sağlıyor. Böylece çoklu uygulama kullanımları için gayet elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Böylece günlük rutin kullanımlar için fazlasıyla yeterli bir performans gösteriyor.
Telefonda Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Kutudan Android 11 ile çıkmasını beklerdik doğrusu. Android 12'nin de kapıda olduğu şu günlerde güncelleme alır mı, almaz mı bekleyip görmek gerekecek.
İşletim sistemi Android 10 tabanına dayansa da, telefonda HiOS 7.0 sürümü arayüzü kullanılıyor. Saf Android tasarımını andıran bu arayüzde kullanışlı seçenekler var. Mesela ekranı sağdan basılı tutup çektiğinizde hızlı erişim kutusu geliyor. Buradan Facebook, Messenger, Instagram ve ekleyebileceğiniz uygulamalara hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca telefonun içinde biraz gezindiğinizde daha pek çok farklı aracın yer aldığını görüyorsunuz. Ekranı sağa doğru çektiğinizde özel bir bölüm daha var. Buradan arkaplan ve tema seçeneklerine, telefonun kendi uygulama marketine ulaşabiliyor ve Phone Master başlığı altında toplanmış olan, telefonu hızlandıracak ve temizleyecek seçeneklere erişebiliyorsunuz.
HiOS'te ayrıca bir Oyun Modu da mevcut durumda. Mesela PUBG oynuyorken ekranı sol yandan çektiğinizde açılan bu mod ile oyun sırasında gelen çağrı ve mesajları engelleyebiliyor, yüzen ekran yoluyla WhatsApp ve Google'ı başlatabiliyor ya da oyundan ekran kaydı alabiliyorsunuz.
Tecno Camon 16 Performansı Nasıl?
Telefonun oyun performansı ise ortalama. Yani Tecno Camon 16 için bir oyun telefonu demek pek doğru olmaz, ancak günün sonunda oyun oynamak isteyenleri geri çevirmiyor, hatta özellikle PUBG'de iyi bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebiliriz. Elbette ara ara drop oluyor. Fakat bu, telefonun fiyatına da bakarsak gayet kabul edilebilir bir durum.
Bu arada telefonun test sonuçlarından da bahsedelim. Yaptığımız AnTuTu Benchmark'tan 191716 puan toplayan Camon 16, işlemci performansını ölçümleyen GeekBench testinde de tek çekirdek performansında 381 puan, çoklu çekirdek sonucunda ise 1309 puan alıyor. Bunlar da giriş seviyesi bir telefon için uygun değerler.
Camon 16'da, başta da söylediğimiz gibi 5000 mAh kapasitesinde batarya mevcut. Bu geniş batarya iyi iş çıkartıyor ve günlük kullanımda rahat etmenizi sağlıyor. Eğer telefonu çok daha hafif kullanıyorsanız, 2'inci günü tamamlamanız da mümkün. Telefonda Ultra Güç modunun bulunduğu bilgisini de verelim.
Tecno Camon 16 Kameraları
Peki, Camon 16'nın kameraları nasıl? Tecno Camon 16'nın arkasında 4'lü kamera sistemi yer alıyor. Buradaki ana kameramız 48 MP ölçüsünde. Ancak bu kamera ile 48 MP fotoğraflar çekebilmek için arayüzden 48 modunu açmanız gerektiğini de belirtelim. Ana kameranın çevresindeki diğer 3 kamera ise 2 MP lensler sıralanıyor ve bu 3 kamera, makro, derinlik ve yapay zaka kullanımını mümkün kılıyor. Özellikle yapay zekadan geniş ölçekte faydalanan telefon, genel hatlarıyla güzel kareler elde ediyor. Fakat tabii ki ortamın iyi ışıklandırılmış olmasına özen göstermek gerekiyor. Telefonda her ne kadar gece modu olsa da, düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda grenleri fark etmek çok zor olmuyor.
Telefonun ön tarafındaysa 16 MP ölçüsünde tek kamera mevcut. Ön kamera ile gece çekim yapacağınızda üstteki çift flaş kurtarıcı olabiliyor, bunu beğendik. Öte yandan telefonun hem ön kamerası ile Full HD, arka kamerası ile 2K çözünürlüğüne kadar video kayıt imkanı da sunuluyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak, Tecno Camon 16 hiç de fena bir telefon olmamış. Fiyatının da biz bu incelemeyi yaptığımızda 2439 TL olduğunu düşünürsek, ortaya güzel bir sonuç çıkmış. Giriş seviyesinde, 2500 TL dolaylarında iyi bir telefon arayanlar ilgilenebilir diyebiliriz.
CHIP Online Notu: %85
+ İyi fiyat
+ İdeal performans
+ Geniş ekran
+ Kullanışlı seçenekler
+ Gün ışığında iyi kamera performansı
+ Hızlı parmak izi sensörü ve yüz tanıma
+ Pil ömrü
- Android 10 ile geliyor
- Biraz kalın
Tecno Camon 16 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Mediatek Helio G70
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.7 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1640 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G52 2EEMC2
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 2 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 164 x 76 x 9 mm
- Ağırlık: 207 gr.
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