Tehlikeli Bir Asteroit Dünya'ya Yaklaşıyor!
"Potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde tanımlanan 5 kilometre çapındaki dev asteroit, kısa bir süre sonra Dünya'nın yakınından geçecek!
Dev bir asteroit, 16 Aralık'ta dünyayı sıyırıp geçecek. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki asteroidin ismi 3200 Phaethon ve ismini ise Yunan mitolojisindeki efsaneye göre dünyayı neredeyse ateşe veren yarı-tanrı bir karakterden alıyor. Asteroit, Minor Planet Center tarafından "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendiriliyor.
Ama korkmaya gerek yok, çünkü isminin ima ettiğinin aksine, 3200 Phaethon'un dünyamızı yok etme ihtimali oldukça düşük.
Dünyamızın yaklaşık 10 milyon kilometre yakınından geçecek olan asteroit, uzay bağlamında düşünüldüğünde nispeten yakın geçecek olsa da, bu mesafe ayın uzaklığından 27 kat fazla olacak.
NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, özellikle düzensiz bir şekle sahip olan asteroit için detaylı bir 3D model elde etme fırsatı kolluyorlar.
İlk olarak Aralık 2007'de saptanan 3200 Phaethon'un, 13 Aralık'ta zirve yapması beklenen Geminid meteor yağmurunun ana gövdesi olduğu düşünülüyor.
Görebilecek Misiniz?
NASA'nın söylediğine göre, 3200 Phaethon, deneyimli gözlemciler tarafından küçük teleskoplarla, gökyüzünün karanlık olduğu bölgelerde görüntülenebilecek. Asteroidin kendisini görmeyi başaramasanız da, Geminid meteor yağmurunu kaçırmayın. Aralık ayında 10 gece boyunca, her saat 100 yıldız kayması olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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