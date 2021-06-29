Tehlikeli Olan Sadece iPhone 12 Değilmiş. İşte Apple'ın "Tehlike" Listesi!

Kalp pillerinin ritmini bozabilecek tek cihaz iPhone 12 değil. Apple, içerdikleri mıknatısları kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları engelleyebilecek ürünleri listeledi. iPhone 12 ve MagSafe aksesuarları, endişelenmeniz gereken ürünlerin yalnızca ikisi. AirPod'lar, Apple Watch, HomePod'lar, iPad'ler, Mac'ler ve bazı Beats ürünleri de risk listesinde bulunuyor.
Liste çok da şaşırtıcı değil. Apple, cihaz kapaklarını, güç konektörlerini ve diğer özellikleri daha kullanışlı hale getirmek için mıknatısları kullanmaktan hoşlanıyor. Apple, mıknatısları kullanma konusunda yalnız değil, ancak en büyük savunucularından.
Apple'ın kalp pili ile sorun yaşayabilecek cihazlar listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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