Tehlikeli Olan Sadece iPhone 12 Değilmiş. İşte Apple'ın "Tehlike" Listesi!

Apple, özellikle kalp pili taşıyan kişilerin uzak durmaları gereken cihazların bir listesini yayınladı. Görülen o ki, endişelenmemiz gereken tek cihaz iPhone 12 değil...