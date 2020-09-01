Tek Dokunuşta Tüm HUAWEI Cihazlarınıza Bağlanın

Evden çalışırken ve telefonunuzla bilgisayarınız arasında dosya veya fotoğraf aktarmak istediğinizde cihazlar arasında bağlantı kurmak için bir kabloya ihtiyacımız var. Çoğumuz bilgisayar, tablet, hoparlör ve cep telefonu gibi birden çok cihaza sahibiz, ancak telefondaki içeriği hoparlöre veya TV'ye aktarmak istediğimizde nereden başlayacağımızı bilmiyoruz.
Cihazlar arasındaki donanım engelleri, tüketici deneyimini büyük ölçüde etkiler. Tüketiciler gittikçe daha fazla akıllı cihaz kullanıyor, cihazlar arası akıllı bağlantı deneyimine her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyuyorlar. Tüketicilerin ister ofiste ister evde veya hareket halindeyken, herhangi bir senaryodaki bir cihaza kolayca bağlanmasını sağlamak için Huawei, teknolojisini kullanarak dünyayı birbirine bağlayacak çözümler sunmak için Huawei Share'ı geliştirdi.
Huawei Share yalnızca telefonlar arasında dosya paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda telefonlar ve diğer akıllı cihazlar arasında da dosya aktarımı, ses paylaşımı ve ağ bağlantısı gibi yenilikçi OneHop etkileşim modları sağlayarak daha doğal bir etkileşim deneyimi sağlar.
Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları düzenlemek için bilgisayarınıza aktarmanız gerektiğinde, bağlamak için NFC özellikli telefonunuzu PC'nin sağ alt köşesindeki "Huawei Share" etiketine dokurdurmanız yeterli.
Telefonunuz, Kirin 980 işlemcisi ve üzerine sahip ve EMUI 10.0 veya sonraki sürümleri çalıştırıyorsa, Huawei Share tarafından sağlanan yenilikçi Çok Ekranlı İş Birliği özelliğini de deneyimleyebilirsiniz. Yalnızca PC, tablet ve akıllı telefon arasında sorunsuz dosya aktarımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın klavyesi ve faresini telefonun çevre birimleri olarak hizmet etmesini sağlayarak dizüstü bilgisayar – tablet – akıllı telefon sinerjisini mümkün kılar. Örneğin, tek bir dokunuşla mesajlar cihazlar arasında aktarılabilir. Telefona, PC'nize veya tabletinize dokunduğunuzda, telefon arayüzü PC'de görüntülenir. Telefonunuzdaki bir uygulamayı açabilir veya bir belgeyi telefonunuzdan bilgisayarınıza fare ile sürükleyebilirsiniz. Ayrıca düzenlemek için telefon hafızasındaki belgeye çift tıklayabilirsiniz.
Çoklu Ekran İş Birliği internetinizi harcamaz, bunun yerine Bluetooth, NFC ve QR kod gibi çeşitli yöntemlerle bilgisayar - telefon veya tablet - telefon arasında ilk bağlantı oluşturulur. Bağlantı hızlıdır ve nerede olursanız olun kurulabilir. Bağlandıktan sonra telefonunuz, bilgisayar veya tabletinizde küçük bir pencere olarak görünür. Bu pencere tıpkı telefonunuz gibi görünür ve çalışır. Tabletinizdeki sanal telefonda ekranı sola hızlıca kaydırırsanız, gerçek telefonunuzda da sola hızlıca kaydırılır. Telefonun istisnasız tüm fonksiyonları erkan üzerinden bire bir gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. Böylece, sadece tek bir ekrana odaklanmanız yeterli. Küçük pencere aynı zamanda çoklu görevler yapmanızı da sağlar.
Resimler, belgeler ve metinler dahil olmak üzere dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Kablolara veya üçüncü taraf uygulamalara gerek duymadan sürükleyip bırakın, kopyalayıp yapıştırın. Sosyal medya için resimlerinizi düzenleyebilirsiniz, böylece paylaşmadan önce mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Bir metni cihaza kopyalayabilir ve sonra daha yüksek verimlilik için diğerine yapıştırabilirsiniz. Gerçek zamanlı bağlantı aynı zamanda daha iyi iş akışı elde etmenize de yardımcı olur.
Huawei Share yalnızca küçük bir adım. Gelecekte Huawei, tüketicilere doğal ve akıllı bir yaşam deneyimi sunmak için ekosistem ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek.
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