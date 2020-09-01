Tek Dokunuşta Tüm HUAWEI Cihazlarınıza Bağlanın

Huawei Share ve OneHop teknolojileri PC, tablet ve telefon gibi cihazlar arasında veri alışverişini sorun olmaktan çıkartıyor. Tek dokunuş ile tüm cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.