Tek Şarj ile 70 Gün Çalışıyor: Logitech MX Anywhere 3 İncelemesi

Klavye, fare, kulaklık ve kamera dendiğinde akla gelen ilk markalardan Logitech, yıllardır işini çok iyi şekilde yapıyor ve hazırladığı her üründe de bunu net şekilde görebiliyoruz. Bunu şirketi övmek için söylemiyoruz, bu gerçekten de böyle. Tabii ki her üründe olabilecek eksik / gedik muhakkak bir şekilde bulunuyordur, orası ayrı ancak genel çerçevede değerlendirdiğimizde, kullanıcı nezdinde kendine iyi bir intiba yaratmayı başarmış bir marka olduğu kesin.
Bunları neden söyledik? Zira Logitech'in yeni faresi MX Anywhere 3 bugün bizlerle beraber ve şirket bu fare ile bir kez daha başarılı bir işe imza atmış.
Bundan 4 yıl kadar önce MX Anywhere 2'yi incelemiştik. O dönem, Ödüllü MX Master'ın daha taşınabilir versiyonu olduğunu söylediğimiz MX Anywhere 2'nin kompakt yapısını koruyan, ancak tasarım olarak daha ileri giden bir model olan MX Anywhere 3; ergonomik tasarımı, az sonra bahsedeceğimiz kullanımı kolaylaştırıcı özellikleri ve 70 güne kadar uzayan şarjı ile büyük rahatlık sağlıyor.
Logitech MX Anywhere 3 Tasarımı Nasıl?
Logitech MX Anywhere 3, tasarımıyla fazlasıyla kompakt yapıda. Öyle ki avucunuzu doldurmuyor ve tartıldığında sadece 99 gram ağırlığında geliyor. Evet, tam ele oturmaması kimileri tarafından beğenilmeyebilir belki ancak bu farenin de olayı bu. Daha kallavi bir model arıyorsanız Logitech'in MX Master 3 modeline göz atabilirsiniz. Yani MX Anywhere 3, daha mobil kullanımlar için daha kompakt üretilmiş durumda. Minik boyutları sayesinde bu cihazı her yerde yanınızda bulundurabiliyor, her yerde kullanabiliyorsunuz. Cihazın sensörü de zaten her yüzeyde aynı performansta çalışması için tasarlanmış. Böylece minimum 4cm kalınlığında cam da dahil her yüzeyde eşit performans sağlayabiliyorsunuz bu fare ile.
MX Anywhere 3'ün üzerinde 6 tuş bulunuyor. Bunlardan ikisi sağ ve sol tık, ikisi başparmağın altına yerleşen geri / ileri butonları olurken, geri kalanlar ise kaydırma tekerleği ve altındaki buton oluyor. Bu orta butondan bahsedeceğiz, ancak kaydırma tekerleğini es geçmeyelim. Zira bu tekerlek sürprizlerle dolu.
Logitech MX Anywhere 3 Özellikleri Neler?
Çelikten yapılmış olan bu kaydırma tekerleği farklı kullanımlar sağlıyor ve sezgisel kullanım sağlıyor. MagSpeed Elektromanyetik kaydırma ile güçlendirilen tekerlek, tek bir pikselde duracak kadar hassas ve 1 saniyede 1.000 satır kaydıracak kadar hızlı çalışabiliyor. Mesela bir web sitesinde veya bir kitap içinde sayfalarca aşağı kaymanız gerekiyorsa, kaydırma tekerleğini şöyle bir çekmeniz yeterli olacak, üzerine bastığınız anda ise anında duracak ve yavaş yavaş sayfalar arasında dolaşmaya devam edebileceksiniz. Yani burada kontrol tamamen sizde.
Tekerleğin bir başka güzel yanı ise yatay kaydırma olanağı tanıması oluyor. Böylece özellikle Excel gibi bol tablolu ofis uygulamalarında kaybolmuyor, dikey düzlemde olduğu gibi fare ile yatay olarak da kaydırma yapabiliyorsunuz. Bunun için farenin sol tarafında, geri veya ileri düğmesini basılı tutuyor ve tekerleği kaydırıyorsunuz; hepsi bu kadar.
Logitech MX Anywhere 3 Modlar Arası Geçiş
Tekerleğin altındaki orta tuş ise, mod değiştirmeye yarıyor. Hassas ve Serbest Dönüş modları arasında geçiş yapıyorsunuz ve bununla kaydırma tekerleğinin kontrolünü kendinize göre ayarlıyorsunuz.
Logitech MX Anywhere 3 Performansı Nasıl?
MX Anywhere 3, farklı platformlardaki kontrolü de elinizin altına getiriyor. Peki, bunu nasıl yapıyor derseniz, artık bir başka bilgisayarda kopyalayıp, bir diğer bilgisayarda yapıştırmanın mümkün olduğunu söyleyerek anlatmaya başlayabiliriz. Evet, MX Anywhere 3'ü 3 farklı cihaza aynı anda bağlayabiliyor, bu bağlantının avantajlarından yararlanabiliyorsunuz ve bunun neticesinde kolay kullanım sağlıyorsunuz pek tabii.
Logitech MX Anywhere 3 ile 3 Farklı Cihaz Arasında Geçiş Yapabilirsiniz
MX Anywhere 3'ün hemen altında minik bir tuş göreceksiniz. Bu tuşa basarak fareyi bağladığınız 3 farklı cihaz arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Böylece her 1 bilgisayar için ayrı fare takma derdi ortadan kalktığı gibi hem ek masraflar hem de masa kalabalığı azalıyor. Bu arada bu 3 cihazın da aynı işletim sistemine sahip olması gerekmiyor, bir yanda Windows diğer yanda macOS sistemli bilgisayar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz.
Logitech MX Anywhere 3 Bluetooth Destekliyor mu?
MX Anywhere 3'ün bağlantı kurması da kolay. Cihazda hem Bluetooth desteği var hem USB Unifying teknolojisi mevcut. Böylece ister USB alıcı ile bağlayın ister Bluetooth, bağlantı konusunda kafanız rahat edecek.
Logitech MX Anywhere 3 Pil Ömrü Ne Kadar?
Tasarımıyla ve sahip olduğu özelliklerle olduğu kadar performansıyla da oldukça beğendiğimiz MX Anywhere 3, pil ömrüyle ise yine dikkat çekici duruyor. Zira bu farenin şarjı tam 70 güne kadar sürüyor. Yani fareyi 1 kez tam şarj ediyorsunuz, sonra 70 gün boyunca unutuyorsunuz.
MX Anywhere 3'ün bu özelliği fazlasıyla göz doldurucu bir özellik olsa da, aslında Logitech bunu hep yapıyor. Zira MX Anywhere 2'de de yaklaşık 2 aylık pil ömrü sunuluyordu. Zaten o yüzden şirket incelemenin başında söylediklerimizi hak ediyor.
Bu arada MX Anywhere 3'te hızlı şarj özelliği de MX Anywhere 2'ye göre geliştirilmiş. Bu fare ile artık 1 dakikalık şarj ise 3 saatlik kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu süre selef modelde 2 saat idi.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak , fazlasıyla güzel bir fare olmuş. Tasarımı ve ergonomisiyle olduğu kadar kompakt tasarımına uygun ölçüde uzun pil ömrü sağlaması ve farklı cihazlar için tek fare olarak kullanılabilmesiyle temasına uygun davranıyor. Bu arada farenin Logitech Options adında bir yazılımı da mevcut, bunun üzerinden çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Yazılım konusunda da bir sorun yok yani, her şey tamam. Peki, MX Anywhere 3'ün fiyatı ne kadar derseniz, işte o zaman biraz durmanız gerekiyor, zira bu fare pek çok kişiye pahalı gelebilir.
Logitech MX Anywhere 3 Fiyatı Ne Kadar?
Logitech MX Anywhere 3'ün fiyatı 749 TL olurken, bu fiyatı ile neredeyse Logitech'in bir başka önemli faresi MX Master 3 ile aynı fiyatta. Tamam özellikleri sınıfı için çok dikkat çekici, kabul, ama fiyat anlamında biraz kafa karıştırdığını da söylemek lazım.
CHIP Online Notu: %90
+ Performans
+ 3 cihazı kontrol edebiliyor
+ Dosya, metin ve fotoğrafları 3 cihazda paylaşma özelliği
+ Birinci sınıf, çok yönlü kaydırma tekerleği
+ Mobilite
- Yüksek fiyatı
Kimler Logitech MX Anywhere 3 Satın Almalı?
Özellikle kompakt yapıda bir fare isteyen, uzun pil ömrü gözeten ve ergonominin yanında çoklu platform ile çalışan kullanıcılar MX Anywhere 3'ten çok memnun kalacaklardır.
Logitech MX Anywhere 3 Alternatifleri Neler?
MX Anywhere 3'ün alternatif olarak şirketin selef modellerinden MX Anywhere 2S'i en yakın alternatif olarak gösterebiliriz.
Logitech MX Anywhere 3 Teknik Özellikleri
Teknik Detaylar
- Bağlantı Bluetooth, USB alıcı
- Sensör Teknolojisi Darkfield yüksek hassasiyet
- Nominal Değer 1000 dpi
- Tuş 6 adet
- Kablosuz Çalışma Mesafesi 10 metre
- Pil Ömrü 70 güne kadar
- Batarya 500 mAh
- Uyumluluk Windows, Linux, macOS, iPadOS, ChromeOS
- Boyutlar 34.4 x 65 x 100 mm
- Ağırlık 99 gr.
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