Tek Şarj ile 70 Gün Çalışıyor: Logitech MX Anywhere 3 İncelemesi

Logitech MX Anywhere 3 fiyatı ve özelliklerini anlatıyoruz. Bir fare düşünün ki aynı anda 3 cihaza birden bağlansın, şarjı 70 güne kadar gitsin ve platform fark etmeksizin aynı performansı göstersin. İşte Logitech MX Anywhere 3 incelemesi ve hakkında bilmeniz gereken her şey!