Tek Vazgeçilmez Windows XP Değilmiş!
Microsoft'un bir türlü öldüremediği ve büyük güvenlik risklerine yol açan Windows XP, şirketin tek "baş belası" değilmiş! İşte diğeri...
Microsoft'un Office 2007'si, geçen aydan itibaren teknik destek almayı durdurdu. Ama bu dünya çapındaki işletmelerin üçte ikisini yazılımı kullanmaktan alıkoymamış gibi görünüyor. Spiceworks'ün yayınladığı yeni araştırma sonuçlarına göre tüm şirketlerin %68'i işletmelerinin en az bir bölümünde hala Office 2007 kullanıyor.
Yazılımın en çok kullanılan sürüm ise %83 oranıyla Office 2010. Daha güncel olan Office 2016 ise işletmelerin sadece %17'sinde kullanılıyor. Tüm bunlara rağmen Office 365'in geleceği parlak görünüyor. Şirketlerin %53'ü abonelik ile çalışan bu hizmeti kullanıyor; %17'lik bir kesim ise iki yıl içerisinde bulut tabanlı hizmete geçmeyi planlıyor.
Microsoft'un işletme yazılımlarına rakip olarak Google tarafından geliştirilen G Suite ise şimdilik sadece %17 oranında kullanılıyor. G Suite, Google'ın ücretsiz bulut tabanlı doküman, sunum, tablo, liste, takvim ve e-posta gibi bir çok hizmetin tek çatı altında toplandığı hizmetin adı.
Araştırmanın sunduğu en ilginç bilgi ise, bazı şirketlerin (%3) hala Office 97 kullanması oldu. Spiceworks'ün kıdemli teknoloji analisti Peter Tsai'ye göre bir çok şirketin güvensiz olmasına rağmen eski Office sürümlerini kullanmalarının tek sebebinin, yeni bir sürüme geçmenin pahalı ve zahmetli olması. Ancak bulut tabanlı hizmetlerin daha hesaplı ve hatta ücretsiz (G Suite) olabildiğini düşünürsek, 2018'de bir çok şirketin hızla yeni yazılımlara geçmeye başlayacağından eminiz.
Ali Ruhi Öztürk
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