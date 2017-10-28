Tekno-çiftçiler için "akıllı köy" hazır!

Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığı ile hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy projesi, tarımın geleceğini bugünden görmemizi sağlıyor.

Oynat Akıllı köyden canlı yayın! Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığı ile hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy projesi tarımın geleceğini bugünden görmemizi sağlıyor.

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Tekno-çiftçiler için "akıllı köy" hazır!

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