Tekno-çiftçiler için "akıllı köy" hazır!
Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığı ile hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy projesi, tarımın geleceğini bugünden görmemizi sağlıyor.
Aydın'ın Koçarlı ilçesi Kasaplar Köyü'nde hayata geçirilen "akıllı köy" projesi, tarım ve hayvancılıkta ileri teknoloji kullanımı ile özellikle aile çiftçiliğinin hem verim hem kazanç artışı sağlamasını mümkün kılıyor. CHIP Online olarak gidip yerinde incelediğimiz Vodafone akıllı köy hem bir örnek oluşturması açısından önemli, hem de geleneksel yöntemlerin teknoloji ile takviye edildiğinde verimin ne kadar arttığını göstermesi açısından bir örnek olarak değerlendirilebilir.
Geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil kırsal yaşam modelinin sunulduğu Vodafone Akıllı Köy'de uygulanan teknolojiler ve nitelikli bilgi ile 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşılarak toplam 15 milyar TL'lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.
Vodafone Akıllı Köy'de modern sera uygulamalarından toplu sağım ve süt soğutma sistemine, su ve gübre yönetim merkezinden toprak analiz laboratuvarlarına kadar çiftçilerin hayatını kolaylaştıran pek çok imkân sunuluyor. Projede son 2 yılda kaydedilen gelişme, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ve Vodafone Akıllı Köy iş ortaklarının katılımıyla Vodafone Akıllı Köy'de düzenlenen toplantıda aktarıldı.
Her köşesinde teknolojinin dokunuşu var
Tüm iş ortaklarının katkısıyla 10 yılda yaklaşık 28 milyon TL'lik yatırım yapılması planlanan Vodafone Akıllı Köy'deki teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşılarak toplam 15 milyar TL'lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor. Vodafone Akıllı Köy'de uygulanan akıllı model ile bitkisel üretim maliyetlerinde %22, hayvansal üretim maliyetlerinde %20 tasarruf sağlanırken, verimliliği ortalama %10 artırmak mümkün olacak. Uçtan uca dijital teknolojilerle donatılan Vodafone Akıllı Köy, çevresel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Akıllı sistemleri sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy'de tarımsal sulamada en az %20 tasarruf elde edilecek.
Akıllı telefon sahipliği %60
Arazi ve köye ait mera ile birlikte toplam 298 dönüm alana yayılan Vodafone Akıllı Köy'de şu ana kadar bireysel çiftçilere özel, verimliliği artıracak IoT (Nesnelerin interneti) uygulamalarının geliştirilmesi, Akıllı Mera Sistemi, meyvecilik alanları, 34 sera, ilaçlama ünitesi, spor tesisleri, kadın ve çocuk eğitim merkezi tamamlandı. Türkiye'nin ilk teknoloji uygulama köyü olma özelliğini taşıyan Vodafone Akıllı Köy'ün dijital altyapısını kuran Vodafone, çözüm ortaklarıyla birlikte pek çok IoT uygulamasını da hayata geçiriyor. Çiftçinin dijitalleşmesi konusunda önemli adımlar atan Vodafone, bugüne kadar çiftçiler arasında akıllı telefon sahipliğini %60, aylık ortalama internet kullanımını ise 2,4 GB seviyesine çıkardı.
Akıllı bilezikle hayvan takibi
Türkiye'nin ilk Akıllı Mera Sistemi'nin kurulduğu Vodafone Akıllı Köy'de, özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor. Sağım saati gelen inek akıllı kapılardan geçerek kendisi için ayrılan süt sağım otomasyonuna giriyor ve burada makinelerin yardımıyla sağım gerçekleşiyor. Ayrıca, büyükbaş hayvanların ayaklarına takılan ve "pedometre" adı verilen akıllı bilezik ile hayvan hareketleri ölçümlenerek hayvanların sağlığı ve doğum zamanı takip edilebiliyor. Diğer yandan, arıcılıkta kullanılan GPS Takip Sistemi sayesinde kovanların takibi yapılarak ileriye dönük veri toplanıyor.
Tarımsal izleme merkezi
Vodafone Akıllı Köy'de bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgâr verilerinin ölçüldüğü bir meteoroloji istasyonu da kuruldu. Modern sera otomasyonu kapsamında devreye alınan sera sensörleriyle seradaki hava, nem, su ve vitamin durumu takip edilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor. Vodafone Akıllı Köy'de tarımsal üretimde Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinden yararlanılıyor. Her ürünün tarihsel verilerinin takip edildiği bu teknolojiyle, her bir ürün için bir sonraki adımın doğru olarak ve zamanında uygulanması sağlanıyor. Diğer yandan, tarımsal izleme merkeziyle, Vodafone Akıllı Köy'de kullanılan bütün IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamalarından gelen veriler tek bir ekrandan takip edilebiliyor.
Cepten tek tuşla sulama
Vodafone Akıllı Köy'de Ocak 2018 itibariyle kullanıma sunulması planlanan, aile çiftçiliğine özel Akıllı Sulama Otomasyonu ile çiftçiler, tarlalarının sulamasını uzaktan kontrol edebilecekler. Vodafone'un çiftçiler gibi yaşayarak çiftçiler için teknoloji geliştirmesine güzel bir örnek oluşturan bu sistem, sulama işlemlerinin cep telefonu üzerinden tek tuşla istenilen gün ve saatte uzaktan yönetilip takip edilmesini sağlayacak. Toprağın nemine göre sulama periyotlarını belirleyen bu sistemle üretim artışının yanında sulama suyunun kullanımında tasarruf sağlanacak.
Ne dediler?
Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterileriyle birlikte hazırlanmayı ve onların "dijital yol arkadaşı" olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
"Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla bireyleri, haneleri, kurumları, şehirleri ve köyleri dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Bugün toplam 7 Vodafone ülkesinde uygulanan ve dünyada milyonlarca çiftçiye ulaşması hedeflenen, Türkiye'de ise 1 milyon çiftçiye erişen Vodafone Çiftçi Kulübü programımızdan aldığımız ilham ve edindiğimiz deneyim ile 2 yıl önce dünyanın ve Türkiye'nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy'ün temelini attık. Vodafone Akıllı Köy ile geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyoruz. Bu modelle, dijitalleşmenin gücüyle hem tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, hem de çiftçimizin sosyal yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Hesaplamalarımıza göre, Vodafone Akıllı Köy'deki teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşarak toplam 15 milyar TL'lik ekonomik değer yaratabileceğiz. Vodafone Akıllı Köy projesinin sürdürülebilir başarısı için çalışmaya devam edeceğiz."
TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise şöyle konuştu:
"Geçen yıl sizlerle duyurusunu paylaştığımız 'dünyanın ilk akıllı köyü' hayalimiz bugün gerçeğe dönüşmüş durumda. İnanıyoruz ki Vodafone Akıllı Köy tarımda adeta Rönesans etkisini başlatan ilk adım olarak tarihteki yerini alacak. Aile çiftçiliği yaşamımızın en temel yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Bugün hepimiz hem kendimiz hem çocuklarımız için sağlıklı gıdalara erişilebilir fiyatlarla sahip olmak istiyoruz. Köyden kente göçün azalmasını, hem kırsalda hem kentlerde yaşam kalitesinin yükselmesini arzu ediyoruz. Çevrenin ve temiz su kaynaklarının korunmasını talep ediyoruz. Tüm bunları hayata geçirmenin yolu kırsalda dijital dönüşümü gerçekleştirmekten geçiyor. Kırsalı kalkındırmadan ileriye gidebilmemiz mümkün değil. Bu dönüşümü başlatmanın yegane yolu, çiftçilerimiz için örnek teşkil edecek, akıllı teknolojilerin yerinde uygulamalı biçimde gösterildiği, tarımsal faaliyetlerde yeniliklere adaptasyonu sağlayan denemelerin yapılabileceği, yaşayan, gerçek bir köy oluşturmaktı. Bizler bu hayalimizi bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sıfırdan akıllı bir köy oluşturmak, yerel yönetimlerden akademik dünyaya, iş ortaklarından köy halkına kadar pek çok farklı paydaşın içinde yer aldığı kapsamlı bir süreç. Bu vesileyle, vizyonumuza inanarak bizlerle birlikte elini taşın altına koyan tüm iş ortaklarımız ve destekleri için yerel yönetime teşekkürlerimizi iletmek istiyorum."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın