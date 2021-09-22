TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!

Bilgisini geçmişinden, enerjisini gençlerden, tutkusunu göklerden alan Türkiye'nin En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i dördüncü yılında büyük bir coşku ve heyecanla karşılamaya hazırlanıyor.