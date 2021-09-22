TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!

Bilgisini geçmişinden, enerjisini gençlerden, tutkusunu göklerden alan Türkiye'nin En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i dördüncü yılında büyük bir coşku ve heyecanla karşılamaya hazırlanıyor.

TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

realme GT 5G çıktı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta

Günün En çok Okunanları
Beklenen Telefon Hiç Gelmeyecek: OnePlus 9T Hayallerde Kaldı!
Mining (Kripto Para Madenciliği) Nedir? Nasıl Yapılır, Türleri Nelerdir?
Windows 11'den En Çok İstenen: Bu Özelliğin İptal Edilmesi!
Boston Dynamic'in Robotu Spot, Güvenli Müfettişi Olarak İşe Girdi!
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!

 

 